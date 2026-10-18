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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररोज 20 लीटर तक दूध! पशुपालकों के लिए खास है ये देसी गाय

रोज 20 लीटर तक दूध! पशुपालकों के लिए खास है ये देसी गाय

पूर्वांचल की एक देसी गाय अपनी दूध देने की क्षमता और खासियतों के चलते पशुपालकों का ध्यान खींच रही है. इसकी कीमत लाखों रुपये तक है. यहां जानें इस गाय को पालने से कितनी कमाई हो सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 18 Oct 2026 07:44 AM (IST)
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Animal Husbandry Tips: पशुपालन में कमाई बढ़ानी है, तो सिर्फ गाय खरीदना काफी नहीं है. ऐसी नस्ल चुनना भी जरूरी है, जो दूध अच्छा दे और जिसकी देखभाल में बहुत ज्यादा खर्च न करना पड़े. पूर्वांचल में पाई जाने वाली गंगातीरी गाय इसी वजह से पशुपालकों के बीच चर्चा में रहती है. गंगा किनारे के इलाकों में पली-बढ़ी यह देसी नस्ल अपने मजबूत शरीर और दूध देने की क्षमता के लिए जानी जाती है. 

पशुपालकों के मुताबिक, सही देखभाल मिलने पर इससे रोजाना अच्छी मात्रा में दूध मिल सकता है. यही वजह है कि वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जैसे जिलों में इस गाय को पालने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

कहां पाई जाती है गंगातीरी गाय?

गंगातीरी गाय की उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गंगा किनारे वाले इलाकों में मानी जाती है. इसका रंग आमतौर पर सफेद या हल्का धूसर होता है. शरीर मजबूत होता है और इसके सींग हल्के मुड़े हुए दिखाई देते हैं. यह देसी नस्ल स्थानीय मौसम में रहने के अनुकूल मानी जाती है. वाराणसी के शहंशाहपुर गांव में भी इस नस्ल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में यहां एक गाय के जुड़वां बछड़ों को जन्म देने की खबर सामने आई, जिसने पशुपालकों का ध्यान खींचा.

रोजाना कितना दूध देती है यह गाय?

पशुपालक गोरखनाथ के मुताबिक, गंगातीरी गाय अच्छी देखभाल में सुबह और शाम मिलाकर करीब 18 से 20 लीटर दूध दे सकती है. हालांकि, हर गाय का दूध एक जैसा नहीं होता. उसकी उम्र, नस्ल की शुद्धता, खानपान और सेहत के हिसाब से दूध की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है. इसलिए गाय खरीदते समय केवल बताई गई दूध की मात्रा पर भरोसा करने के बजाय खुद दूध निकलवाकर देखना बेहतर रहता है.

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देखभाल में किन बातों का रखें ध्यान?

गंगातीरी गाय को रखने के लिए साफ-सुथरी और हवादार जगह जरूरी है. उसे रोजाना पर्याप्त चारा, साफ पानी और जरूरत के हिसाब से पौष्टिक आहार देना चाहिए. गोशाला में गंदगी और नमी जमा न होने दें. समय पर टीकाकरण और पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज कराने पर गाय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. दूध देने वाली गाय को संतुलित आहार देना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इससे उसकी सेहत और दूध उत्पादन दोनों पर असर पड़ता है.

कितनी है गंगातीरी गाय की कीमत?

गंगातीरी गाय की बछिया की कीमत करीब 40 हजार से 60 हजार रुपये के बीच बताई जाती है. वहीं, स्वस्थ और ज्यादा दूध देने वाली गाय की कीमत 1.50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. कीमत गाय की उम्र, सेहत, दूध देने की क्षमता और नस्ल पर निर्भर करती है. खरीदने से पहले उसके दूध की मात्रा, गर्भधारण का इतिहास और स्वास्थ्य की जांच जरूर कराएं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Animal Husbandry Agriculture News
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