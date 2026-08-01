जिन किसानों ने अब तक नहीं ली किसान निधि, क्या वे भी उठा सकते हैं लाभ?

PM Kisan Nidhi Yojana:Ṣ देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब है कि अब किसानों को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक इस योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा.

सरकार ने इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट भी मंजूर कर दिया है. अभी भी कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने किसी वजह से अब तक इस योजना में आवेदन नहीं कर पाए थे. ऐसे में उन किसानों के मन में सवाल है कि क्या वे अब भी इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं? आइए समझते हैं कि नए किसान इस योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं...

नए किसान अभी भी उठा सकते हैं पूरा लाभ

पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है, जिसका पोर्टल हमेशा खुला रहता है. ऐसे में जब सरकार ने इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है, इसलिए जिन पात्र किसानों ने अब तक अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, वे कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. एक बार आवेदन मंजूर होने के बाद उन्हें भी आगे आने वाली सभी किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी. योजना के नियमों के अनुसार, हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में पहुंचती है.

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आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं. तो आपके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होनी अनिवार्य है. साथ ही आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए. बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए ताकि सरकार का पैसा सीधा आपके खाते में आ सके. साथ ही, आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात खतौनी में आपका नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जिससे बाद कोई परेशानी न हो.

नया आवेदन करना बहुत आसान है और इसके लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. किसान भाई खुद योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. वहां होमपेज पर का विकल्प मिलता है. अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC या जन सेवा केंद्र पर जाकर बहुत कम फीस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपके आवेदन के बाद सरकारी अधिकारी आपकी जमीन का वेरिफिकेशन करते हैं. कागजात सही होने पर ही पैसा खाते में भेजा जाता है.

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