Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCamel Farming: गाय भैंस या बकरी नहीं, शुरू करें ऊंट पालन, जमकर बरसेगा पैसा

Camel Farming: गाय भैंस या बकरी नहीं, शुरू करें ऊंट पालन, जमकर बरसेगा पैसा

Unt Palan: किसानों के लिए खेती के साथ-साछ ऊंट पालन भी कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है. ऊंटनी के दूध से लेकर पर्यटन तक, इससे कई तरह से पैसा कमाया जा सकता है. यहां जानें ऊंट पालन का सही तरीका.

Written By : ईशा |  Updated at : 29 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

Camel Farming: खेती के साथ कई किसान पशुपालन का काम भी करते हैं. आमतौर पर किसान गाय, भैंस या बकरी पालन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आप ऊंट पालन कर के भी अच्छी कमाई कर सकते हैं? खासकर राज्सथान और गुजरात जैसे इलाकों में बहुत से लोग ऊंट पालन कर के ही अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं.

किसान ऊंटनी का दूध बेचने से लेकर सवारी और पर्यटन तक, इससे अलग-अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि, ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी योजनाओं के तहत मदद और प्रशिक्षण भी मिलता है.

ऊंट पालन से कैसे होती है कमाई?

ऊंट की खासियत है कि, वह गर्म और सूखे मौसम में रह सकता है. हालांकि, उसे भी पर्याप्त चारा, साफ पानी और देखभाल की जरूरत होती है. पशुपालक ऊंटनी का दूध बेचकर कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ इलाकों में ऊंट का इस्तेमाल सवारी, सामान ढोने और पर्यटन के लिए भी होता है. इससे कमाई के दूसरे रास्ते खुल सकते हैं.

ऊंटनी के दूध की क्यों है मांग?

  • ऊंटनी के दूध की बाजार में अलग पहचान है. 
  • इसमें प्रोटीन, विटामिन और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. 
  • कुछ लोग इसे सामान्य दूध के विकल्प के तौर पर भी खरीदते हैं. 
  • हालांकि, इसे डायबिटीज, अस्थमा या दूसरी बीमारियों का इलाज मानना सही नहीं है. 
  • दूध बेचने से पहले आसपास के बाजार में इसकी मांग और कीमत जरूर पता करें.


Camel Farming: गाय भैंस या बकरी नहीं, शुरू करें ऊंट पालन, जमकर बरसेगा पैसा

यह भी पढ़ें: क्या है यूपी का राज्य पशुधन मिशन? किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा

सरकार से कैसे मिल सकती है मदद?

राजस्थान सहित कुछ राज्यों में ऊंट संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं. इनके तहत पात्र पशुपालकों को आर्थिक सहायता या दूसरी सुविधाएं मिल सकती हैं. हालांकि, सब्सिडी की रकम और पात्रता राज्य की योजना पर निर्भर करती है. इसलिए ऊंट खरीदने से पहले जिला पशुपालन कार्यालय से मौजूदा नियमों की जानकारी लें.

ऊंट की कौन-कौन सी नस्लें हैं?

भारत में बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, जालोरी, मेवाड़ी, कच्छी, खरई, मालवी और मेवाती जैसी ऊंट की नस्लें पाई जाती हैं.

बीकानेरी और जैसलमेरी ऊंट शुष्क इलाकों के लिए जाने जाते हैं. वहीं, अलग-अलग नस्लों में दूध उत्पादन और काम करने की क्षमता अलग हो सकती है. इसलिए अपने इलाके और जरूरत के हिसाब से नस्ल चुनें.

ऊंट पालन शुरू करने से पहले क्या करें?

ऊंटों के रहने के लिए खुली और सुरक्षित जगह बनाएं. हरे-सूखे चारे, साफ पानी और गर्मियों में छांव का इंतजाम रखें. साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह से स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और जरूरी देखभाल कराएं. प्रशिक्षण लेकर शुरुआत करना बेहतर रहेगा. ऊंट पालन से कितना मुनाफा होगा, यह पशुओं की संख्या, खर्च और बिक्री पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें: अब 5 महीने तक नहीं होगी चारे की किल्लत! पशुपालक जान लें ये देसी जुगाड़

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Cold Storage: देशभर में कितने कोल्ड स्टोरेज, कहां भरा है सबसे बड़ा खाद्य भंडार?
देशभर में कितने कोल्ड स्टोरेज, कहां भरा है सबसे बड़ा खाद्य भंडार?
एग्रीकल्चर
Paddy Crop: भिवंडी के किसानों पर मंडराया संकट, 16,221 हेक्टेयर धान पर क्यों आया संकट?
भिवंडी के किसानों पर मंडराया खतरा, 16,221 हेक्टेयर धान पर क्यों आया संकट?
एग्रीकल्चर
Pomegranate Farming: जैविक उत्पाद से अनार की खेती, आधी लागत में होगा दोगुना मुनाफा
जैविक उत्पाद से अनार की खेती, आधी लागत में होगा दोगुना मुनाफा
एग्रीकल्चर
PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?
पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
बिहार
Bihar MLC Winners List: बिहार की 8 सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
बिहार की 8 MLC सीटों का रिजल्ट, JDU-JSP 1-1, कांग्रेस 0 पर आउट, पूरी लिस्ट
इंडिया
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
क्रिकेट
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
विश्व
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
Home Tips
Luxury Dining Table: घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget