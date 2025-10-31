हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब आ सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, जानें किसे मिलेगा फायदा और कैसे चेक करें स्टेटस?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हो सकती है. जिन किसानों की e-KYC पूरी है और जिनका नाम लाभार्थी लिस्ट में दर्ज है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Oct 2025 06:58 AM (IST)
देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आने वाली है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार आर्थिक मदद दी जाती है. हर बार पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 की किस्त भेजी जाती है. इस तरह सरकार हर साल किसानों को कुल 6,000 की सहायता देती है. अब किसान बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

पहले यह चर्चा थी कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार नवंबर 2025 में 21वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी ताकि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद दी जा सके. इस स्कीम के तहत अब तक केंद्र सरकार किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुकी है.

कितनी बार आती है राशि?

केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष में तीन बार 2,000-2,000 की राशि किसानों के खातों में सीधे भेजती है. ये किस्तें आम तौर पर अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त 2025 में आई थी, और अब नवंबर में 21वीं किस्त आने की उम्मीद है. इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम प्रधानमंत्री किसान पोर्टल की लाभार्थी लिस्ट में दर्ज है और जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा हो चुका है. अगर किसी किसान की e-KYC अधूरी है या बैंक खाते में कोई गलती है, तो उसके पैसे नहीं आएंगे.

ऐसे चेक करें स्टेटस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं. वेबसाइट पर “Know Your Status” या “Beneficiary Status” सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं. अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो वेबसाइट पर “Know Your Registration Number” ऑप्शन से उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan 21st Installment
और पढ़ें
Embed widget