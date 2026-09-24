गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई

पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई

गेहूं-धान छोड़कर पाइनएप्पल की खेती से लाखों कैसे कमाएं? एक एकड़ में कितना खर्च आता है और कितना मुनाफा मिलता है. इसका पूरा हिसाब-किताब जानना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए यह खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Sep 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

किसानों को अगर खेती में कुछ हटकर करना है और अच्छा मुनाफा कमाना है. तो पारंपरिक फसलों से थोड़ा आगे सोचना ही पड़ेगा. आजकल के किसान ऐसे फलों की खेती पर जोर दे रहे हैं जिनकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं. इन्हीं दमदार फसलों में अनानास यानी पाइनएप्पल की खेती का नाम सबसे ऊपर आता है. रसीला, खट्टा-मीठा पाइनएप्पल खाना किसे पसंद नहीं है और बाजार में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती.

लेकिन बहुत से किसान सोचते हैं कि इसकी खेती में रिस्क बहुत ज्यादा है. अगर आप भी यही सोचते हैं तो अपनी इस गलतफहमी को आज ही दूर कर लीजिए. पाइनएप्पल की खेती असल में बहुत ही आसान और फायदेमंद सौदा है, बशर्ते आपको इसके तरीके पता हों. चलिए आपको बताते हैं पाइनएप्पल की खेती में किन बातों का रखना है ध्यान जिसमें कम न हो मुनाफा.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
एग्रीकल्चर
खेत में कभी नहीं घुसेगा गोयरा, इन आसान तरीकों से करें बचाव
खेत में कभी नहीं घुसेगा गोयरा, इन आसान तरीकों से करें बचाव
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एग्रीकल्चर
गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड
गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड

सही मिट्टी और खेत की तैयारी 

पाइनएप्पल की खेती के लिए एकदम सही मिट्टी और खेत की सही तैयारी जरूरी है. इस बात को हमेशा ध्यान रखें  कि अनानास के पौधों को जलभराव यानी पानी रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर खेत में पानी रुका तो समझो पौधे की जड़ें सड़ गईं और आपकी मेहनत पानी में मिल गई. इसके लिए सबसे बढ़िया जमीन वह होती है जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच हो और ड्रेनेज व्यवस्था एकदम बढ़िया हो. खेत की तैयारी करते समय मिट्टी को दो-तीन बार अच्छी तरह जोतकर पाटा लगा लें जिससे वह एकदम भुरभुरी हो जाए. 

इसके बाद खेत में भरपूर मात्रा में पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मीकम्पोस्ट मिला दें जिससे पौधे को शुरुआत से ही अच्छी मात्रा में पोषण मिल सके. किसानों को हमेशा ऐसी जगहों का चुनाव करना चाहिए जहां बारिश का एक्सट्रा पानी तुरंत बह जाए. सही मिट्टी और सही तैयारी से पाइनएप्पल खेती सही उत्पादन देती है. 

पौधे लगाने का सही समय और दूरी का हिसाब

खेत तैयार करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पौधे कब और कैसे लगाए जाएं जिससे पैदावार बंपर हो. पाइनएप्पल की खेती के लिए सबसे बढ़िया समय मानसून की शुरुआत यानी जून-जुलाई का महीना माना जाता है. हालांकि अगर आपके पास सिंचाई की बेहतरीन सुविधा है तो आप इसे फरवरी-मार्च में भी लगा सकते हैं. पौधे लगाते वक्त पौधों से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आमतौर पर किसान डबल-रो सिस्टम अपनाते हैं. 

जिसमें दो लाइनों के बीच करीब डेढ़ से दो फीट की दूरी रखी जाती है. पौधे हमेशा स्वस्थ और मजबूत क्राउन या सकर्स वाले होने चाहिए. जिन्हें सर्टिफाइड नर्सरी से ही खरीदना चाहिए. बहुत ज्यादा गहराई में पौधे न लगाएं. बस मिट्टी में इतनी गहराई तक दबाएं कि वह सीधे खड़े रह सकें. सही दूरी और सही समय पर लगाए गए पौधे तेजी से बढ़ते हैं और आगे चलकर आपको बढ़िया साइज के और बेहतरीन क्वालिटी के पाइनएप्पल फल देते हैं.


पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई

यह भी पढ़ें: 10 भैंस पालने के लिए हर महीने कितने चारे की होगी जरूरत? जान लें हिसाब-किताब

खाद और सिंचाई का रखें ध्यान

एक बार पौधे जमीन में लग गए, तो उनकी सही देखभाल और समय पर खाद-पानी देना ही आपके मुनाफे की गारंटी तय करता है. पाइनएप्पल के पौधों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. इसलिए गर्मियों में हफ्ते में एक बार और सर्दियों में 10-15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना काफी रहता है. खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित डोज समय-समय पर देना जरूरी है, खासकर जब पौधे में फूल आने लगे और फल बनना शुरू हो. 

एक एकड़ से मिलेगा इतना मुनाफा 

अगर आप एक एकड़ में खेती शुरू करते हैं. तो पौधे खरीदने, खेत की जुताई, खाद-पानी और लेबर का कुल खर्चा लगभग 70 हजार से 1 लाख रुपए के बीच बैठता है. पाइनएप्पल की सबसे अच्ची बात यह है कि एक एकड़ में आसानी से 15 से 18 हजार पौधे लग जाते हैं. डेढ़ से दो साल में जब फसल तैयार होकर बाजार में बिकने जाती है.

तो थोक भाव में भी एक एकड़ से आराम से 8 से 10 लाख रुपए तक की बंपर कमाई हो जाती है. सारे खर्च निकालकर भी 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा आपकी जेब में सीधे आता है. जो कि किसी भी पारंपरिक फसल से कई गुना ज्यादा है.


पाइनएप्पल की खेती में ये बातें ध्यान रखें, होगी बढ़िया कमाई

यह भी पढ़ें: गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Pineapple Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
मशीन और फसल ही नहीं, खेती की इन चीजों पर भी सरकार देती है सब्सिडी
एग्रीकल्चर
खेत में कभी नहीं घुसेगा गोयरा, इन आसान तरीकों से करें बचाव
खेत में कभी नहीं घुसेगा गोयरा, इन आसान तरीकों से करें बचाव
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एग्रीकल्चर
गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड
गाय दूध का कैसे बनाएं पाउडर? बाजार में है बंपर डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget