Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेत में करें परिसीमन फल की खेती, होगी तगड़ी कमाई

अपने खेत में करें परिसीमन फल की खेती, होगी तगड़ी कमाई

कम लागत में लाखों की कमाई कराने वाला यह विदेशी फल अब भारतीय किसानों को काफी तगड़ा फायदा दिला रहा है. आखिर कैसे करें इसकी बागवानी, किन राज्यों के किसान उठा सकते हैं सबसे बड़ा फायदा जान लीजिए.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

पारंपरिक फसलों के घटते मुनाफे और मौसम की मार के बीच अब किसान बागवानी में नए और फायदे वाले ऑप्शन तलाश रहे हैं. अगर आप भी अपने खेत से हर साल एक मोटा मुनाफा निकालना चाहते हैं. तो परिसीमन यानी जापानी फल की खेती आपके लिए मुनाफे वाला सौदा साबित हो सकती है. चटक नारंगी रंग और रसीले स्वाद वाला यह फल बड़े शहरों की मंडियों और सुपरमार्केट्स में खूब बिकता है. 

भारत में इसे आम बोलचाल में जापानी फल या खुरमा भी कहा जाता है. ठंडे इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में इसकी पैदावार बहुत शानदार होती है. इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दूसरी बागवानी फसलों के मुकाबले बीमारियां बहुत कम लगती हैं और मेंटेनेंस का खर्च भी नाममात्र का आता है. ऐसे में अगर सही तकनीक से इसकी बागवानी शुरू की जाए तो यह लंबे समय तक किसानों को कमाई दे सकता है.

खेत तैयार करने का तरीका

परिसीमन की खेती के लिए हल्की ठंड और हल्की गर्मियां सबसे सही मानी जाती हैं. जिन इलाकों में कड़ाके की बर्फबारी के साथ-साथ गर्मियों में ठीक-ठाक धूप खिलती हो वहां इसके पेड़ तेजी से फलते-फूलते हैं. मिट्टी की बात करें तो बिना जलभराव वाली रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया होती है. जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए. 

खेत की तैयारी करते वक्त जमीन की दो-तीन बार गहरी जुताई करें और उसमें अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद मिला लें. अगर आपका खेत ढलान या पहाड़ी क्षेत्र में है. तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमेशा कंटूर विधि से ही क्यारियां और गड्ढे तैयार करें. परिसीमन का पौधा सूखा सहने की अच्छी ताकत रखता है. लेकिन जब पेड़ों पर फल बनने का समय शुरू हो तब खेत में नमी का लेवल एक समान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है.


अपने खेत में करें परिसीमन फल की खेती, होगी तगड़ी कमाई

पौध लगाने की सही तकनीक 

परिसीमन के अच्छे और बंपर उत्पादन के लिए हमेशा उन्नत ग्राफ्टिंग या बडिंग तकनीक से तैयार पौधों का ही चुनाव करना चाहिए. हमारे देश में इसके लिए जंगली अमलोक के रूटस्टॉक पर चिप बडिंग या टंग ग्राफ्टिंग करके मजबूत पौधे तैयार किए जाते हैं. नर्सरी से तैयार पौधों को लगाने का सबसे सही समय बसंत ऋतु का शुरुआती दौर होता है. खेत में पौधे लगाते वक्त दूरी का खास ध्यान रखें. 

जिससे पेड़ों को फैलने की पूरी जगह और भरपूर धूप मिले. आमतौर पर 4x4 मीटर से लेकर 6x6 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदकर रोपाई की जाती है. सही देखभाल और देखरेख मिलने पर ग्राफ्टेड पौधे करीब 4 से 5 साल के भीतर अपनी पहली व्यावसायिक उपज देना शुरू कर देते हैं. शुरुआत के दो सालों तक तने के आसपास खरपतवार न पनपने दें और नमी बचाने के लिए जड़ों के पास सूखी पत्तियों से मल्चिंग जरूर करें.

यह भी पढ़ें: गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

मंडियों से तगड़ा मुनाफा

पेड़ों की बेहतर ग्रोथ और फलों को झड़ने से बचाने के लिए बैलेंस्ड पोषण बेहद जरूरी है. परिसीमन में हर साल उम्र के हिसाब से प्रति पेड़ 500 ग्राम संतुलित खाद देनी चाहिए जिसमें 4 से 6 फीसदी नाइट्रोजन, 8 से 10 फीसदी फास्फोरस और 3 से 6 फीसदी पोटाश का मिश्रण हो. खाद की खुराक को दो हिस्सों में बांटकर देना सबसे सही रहता है पहली बार बसंत ऋतु में और दूसरी बार जुलाई के बीच में. 


अपने खेत में करें परिसीमन फल की खेती, होगी तगड़ी कमाई

इस दौरान एक बात का खास ख्याल रखें कि नाइट्रोजन ज्यादा न डालें वरना फल समय से पहले गिरने लगते हैं. जब पतझड़ के समय पेड़ की पत्तियां लाल-नारंगी होकर गिरती हैं. तब डालियों पर लटके पके फल देखने लायक होते हैं. मेट्रो शहरों में डाइटरी फाइबर, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर इस प्रीमियम फल की भारी मांग है. जहां यह 100 से 200 रुपये किलो तक बिकता है. जिससे किसानों को लाखों का सीधा तगड़ा मुनाफा मिलता है.

यह भी पढ़ें: MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Fruit Farming Japanese Fruit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?
गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?
एग्रीकल्चर
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
एग्रीकल्चर
MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
एग्रीकल्चर
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Statement: 'पूकी बाबा' का ज्ञान...अब 'हिन्दू-मुसलमान'!
आ गए नंदलाला.. देशभर में जन्माष्टमी की धूम। Janamashtami
NEPAL FLASH FLOOD UPDATE: नेपाल में नई चेतावनी डराने वाली... ABPLIVE
Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
बिहार
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
साउथ सिनेमा
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है फिल्म
मोहनलाल अब 'ऑपरेशन गंगा' से मचाएंगे धूम, जबरदस्त है पहली झलक
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Milk Storage: फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
ऑटो
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 की बचत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget