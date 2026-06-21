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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़

धान की नर्सरी तैयार करते वक्त कर लेंगे ये काम तो आधी हो जाएगी फसल की लागत, जान लीजिए जुगाड़

Paddy Nursery Tips: धान की नर्सरी में बीज का सही ट्रीटमेंट कर लें तो फसल की लागत आधी हो सकती है. सही समय पर रोपाई और संतुलित खाद से बीमारियों का खतरा टलेगा, लेबर का खर्च बचेगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jun 2026 10:59 AM (IST)
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Paddy Nursery Tips: धान की नर्सरी तैयार करते वक्त अगर आप कुछ काम की बातों का ध्यान रख लेते हैं. तो आपकी खेती की लागत आधी हो सकती है. अमूमन किसान पारंपरिक तरीके से नर्सरी डाल देते हैं. जिससे बीज ज्यादा लगता है बीमारियां घेर लेती हैं और बाद में रोपाई के समय लेबर का खर्च भी बढ़ जाता है. आज के इस दौर में खेती का से कम लागत लगाकर ज्यादा और बेहतर पैदावार निकाली जा रही है 

कई किसानों ने इस तरीके को सही से समझा है. इसलिए आपको बता दें कि धान के पौधों की शुरुआती स्टेज यानी नर्सरी की देखरेख ही फसल का मुनाफा तय करती है. अगर शुरुआत में ही बीज को सही ट्रीटमेंट मिल जाए और खेत की तैयारी दमदार हो तो बाद में खाद और कीटनाशकों पर होने वाला भारी-भरकम खर्चा अपने आप बच जाता है.

बीज का सही ट्रीटमेंट जरूरी

लागत कम करने का सबसे पहला और सटीक जुगाड़ है बीज शोधन यानी सीड ट्रीटमेंट जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं. सीधे बाजार से बीज लाकर खेत में फेंक देने से बेहतर है कि पहले आप उसे फंगीसाइड या किसी जैविक घोल से उपचारित करें. इसके लिए धान को पानी में भिगोते समय उसमें कार्बेंडाजिम जैसी दवा मिला देने से फंगस और जड़ों की बीमारियों का खतरा लगभग खत्म हो जाता है. 

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जब पौधा शुरू से ही तंदुरुस्त रहेगा और जब वह खेत में जाएगा तो उसके बाद उसे एक्स्ट्रा टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही नर्सरी के बेड को समतल बनाना और शाम के वक्त हल्की सिंचाई करना एक सही तरीका है. जिससे बीज का अंकुरण काफी अच्छा होता है. इस तरीके से कम बीज में भी घनी और स्वस्थ पौध तैयार हो जाती है. जिससे बीज पर होने वाला फिजूल खर्च रुक जाता है.

समय पर रोपाई जरूरी 

दूसरा बड़ा जुगाड़ है नर्सरी की उम्र का सही हिसाब-किताब और पोषण का ध्यान रखना. धान की नर्सरी को कभी भी 25 से 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होने देना चाहिए. सही तौर पर बात की जाए तो 20 से 22 दिन की पौध रोपाई के लिए सबसे बेस्ट होती है. कम उम्र की पौध जब मुख्य खेत में जाती है. तो उसमें कल्ले बहुत तेजी से और ज्यादा संख्या में निकलते हैं. जिससे पैदावार अपने आप बूस्ट हो जाती है. 

इन बातों का रखें ध्यान

इसके अलावा नर्सरी तैयार करते समय ही आखिरी जुताई में गोबर की सड़ी खाद के साथ डीएपी और पोटाश की संतुलित मात्रा देने से मिट्टी की नमी सोखने और रोकने की क्षमता सुधरती है. जब आप स्वस्थ और सही उम्र की पौध उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ें टूटती नहीं हैं. जिससे लेबर का समय बचता है और रोपाई के बाद फसल बिना किसी झटके के तुरंत ग्रोथ पकड़ लेती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PADDY NURSERY Paddy Farming Farming News
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