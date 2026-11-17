पहाड़ी इलाकों में खेती करना आसान नहीं होता. यहां जमीन सीधी और समतल न होने के कारण बारिश का पानी तेजी से नीचे बह जाता है. इससे मिट्टी भी बहने लगती है और खेती करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी जगहों पर किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं. इसमें पहाड़ों की ढलान को छोटे-छोटे समतल खेतों में बदल दिया जाता है. दूर से देखने पर ये खेत सीढ़ियों जैसे दिखाई देते हैं. इस तरीके से किसान कम समतल जमीन होने के बावजूद खेती कर पाते हैं और मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं.

कैसे तैयार किए जाते हैं सीढ़ीनुमा खेत?

सीढ़ीदार खेती करने के लिए किसान पहाड़ की ढलान को काटकर छोटे-छोटे समतल हिस्से तैयार करते हैं. इन हिस्सों को इस तरह बनाया जाता है कि हर खेत एक सीढ़ी की तरह दिखाई देता है. इसके किनारों पर मिट्टी, पत्थर या दूसरे मजबूत साधनों से मेड़ बनाई जाती है, ताकि बारिश का पानी और मिट्टी तेजी से नीचे न बहें. खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जरूरत के हिसाब से छोटी नालियां भी बनाई जाती हैं. इसके बाद किसान इन समतल खेतों में मौसम और जमीन के अनुसार फसल लगाते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं, मक्का, धान, सब्जियां और कुछ जगहों पर चाय की खेती भी की जाती है. इस तरह ढलान वाली जमीन को खेती के काम में लाया जाता है.

मिट्टी का कटाव रोकने में मिलती है मदद

सीढ़ीदार खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बारिश के पानी का बहाव धीमा हो जाता है. सामान्य ढलान वाली जमीन पर बारिश होने पर पानी तेजी से नीचे आता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है. लेकिन सीढ़ीनुमा खेतों में पानी को रुकने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की जगह मिलती है. इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और खेत की उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है.

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पानी बचाने और खेती योग्य जमीन बढ़ाने में फायदा

पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती से बारिश के पानी को खेतों में रोकने और मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे फसलों को पानी मिलता रहता है और सिंचाई की जरूरत कुछ कम होती है. इसके साथ साथ ही पहाड़ों की ऐसी ढलान वाली जमीन, जहां सामान्य तरीके से खेती करना मुश्किल होता है, उसे भी खेती के लायक बना दिया जाता है.

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