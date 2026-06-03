हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMango Farming: एक ही पेड़ पर कैसे लगाएं अलग-अलग वैरायटी के आम,जान लीजिए मुनाफे का तरीका

Mango Farming: एक ही पेड़ पर कैसे लगाएं अलग-अलग वैरायटी के आम,जान लीजिए मुनाफे का तरीका

Mango Farming: जानिए एक ही आम के पेड़ पर अलग-अलग वैरायटी के आम उगाने की ग्राफ्टिंग तकनीक, इसके फायदे और किसानों के लिए मुनाफा बढ़ाने के आसान तरीके क्या हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: अविनाश कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

Mango Farming: अगर आपके पास जगह कम है लेकिन आप कई किस्म के आम उगाना चाहते हैं, तो ग्राफ्टिंग (कलम बांधने) की तकनीक आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इस तकनीक की मदद से एक ही आम के पेड़ पर दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अमरपाली और अन्य लोकप्रिय किस्मों के आम उगाए जा सकते हैं. इससे न केवल बगीचे की उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि किसानों को अलग-अलग सीजन में फल बेचकर बेहतर मुनाफा कमाने का मौका भी मिलता है.

क्या है मल्टी वैरायटी मैंगो ट्री?

ऐसा आम का पेड़ होता है जिस पर एक साथ कई किस्मों के आम लगते हैं. इसके लिए पहले एक मजबूत और स्वस्थ आम के पेड़ को चुना जाता है. फिर दूसरी किस्मों के आम की टहनियों को उस पेड़ पर कलम लगाकर जोड़ दिया जाता है. कुछ समय बाद ये टहनियां पेड़ का हिस्सा बन जाती हैं. अगले सीजन से एक ही पेड़ पर अलग-अलग किस्मों के आम लगने लगते हैं.

कैसे की जाती है ग्राफ्टिंग?

एक ही आम के पेड़ पर अलग-अलग किस्मों के आम उगाने के लिए जिस कलम लगाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही  ग्राफ्टिंग कहते हैं. सबसे पहले एक स्वस्थ और मजबूत आम के पेड़ की शाखा चुनी जाती है .इसके बाद दूसरी किस्म के आम की टहनी को उस शाखा से जोड़ दिया जाता है. फिर उस जगह को टेप से अच्छी तरह बांध दिया जाता है ताकि पानी और हवा से बचाया जा सके. करीब 30 से 45 दिनों में दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं. नई पत्तियां निकलने लगती हैं. इसके बाद वही टहनी अपनी किस्म के आम देने लगती है. 

यह भी पढ़ें: मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?

किसानों को क्या होगा फायदा?

एक ही पेड़ पर अलग-अलग वैरायटी के आम लगाने से किसानों को कई फायदे मिलेंगे. सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही पेड़ से कई प्रकार के आम प्राप्त होते हैं. इससे बगीचे में जगह की बचत होती है. कम जमीन में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है. विभिन्न किस्मों के फल अलग-अलग समय पर तैयार होते हैं, जिससे किसानों को लंबे समय तक बाजार में आम बेचने का अवसर मिलता है. 

यह भी पढ़ें:  मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

Published at : 03 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Mango Farming Multi Variety Mango Tree Mango Grafting Technique Mango Cultivation Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mango Farming: एक ही पेड़ पर कैसे लगाएं अलग-अलग वैरायटी के आम,जान लीजिए मुनाफे का तरीका
एक ही पेड़ पर कैसे लगाएं अलग-अलग वैरायटी के आम, जान लीजिए मुनाफे का तरीका
एग्रीकल्चर
मूंगफली की बुवाई से पहले भूलकर भी न छोड़ें यह जरूरी काम, वरना कम हो सकती है आपकी पैदावार
मूंगफली की बुवाई से पहले भूलकर भी न छोड़ें यह जरूरी काम, वरना कम हो सकती है आपकी पैदावार
एग्रीकल्चर
बारिश और जलभराव से नुकसान पर दिल्ली सरकार ने 50% बढ़ाया मुआवजा, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
बारिश और जलभराव से नुकसान पर दिल्ली सरकार ने 50% बढ़ाया मुआवजा, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान
मालवीय नगर अग्निकांड: वसीम राजा समेत कई लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ऐसे बचाई लोगों की जान
पंजाब
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; BCCI ने जीरा किया शेड्यूल 
टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
इंडिया
Bengal News: TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?
शिक्षा
Explained: सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
CBSE के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर, OSM टेंडर की जांच के आदेश, इस मामले में अब तक क्या हुआ?
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget