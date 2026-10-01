Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन

आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन

Makhana Farming: मखाने की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा विकल्प बन रही है. आलू की खेती वाले खेत में भी मखाना लगाया जा सकता है. एक एकड़ में 15 से 17 क्विंटल तक गुड़िया का उत्पादन मिल सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 01 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

Makhana Farming Tips: मखाना अब सिर्फ तालाबों में उगने वाली फसल नहीं रह गया है. इसकी बढ़ती मांग और देश-दुनिया में पहचान के बाद बिहार के किसान बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं. मखाना किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन रहा है. खास बात यह है कि अगर आपके पास खेत या तालाब है, तो सही तरीके और समय के साथ मखाने की खेती की जा सकती है.  आलू की खेती वाले खेत में मखाने की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है.

मखाने की खेती के लिए आलू की फसल वाला खेत काफी अच्छा माना जाता है. आलू की खुदाई पूरी होने के बाद खेत को मखाने की अगली फसल के लिए तैयार किया जा सकता है. मखाना लगाने के लिए फरवरी के आखिरी सप्ताह तक का समय बेहतर माना जाता है. खेत तैयार करने के दौरान सरसों की खली, डीएपी और रीजेंट डालकर जुताई की जाती है. इसके बाद एनपीके का छिड़काव किया जाता है. खेत में पानी भरने के बाद पौधे लगाए जाते हैं. फसल तैयार होने के दौरान समय-समय पर खेत की निगरानी करना भी जरूरी है. कीटों से बचाव के लिए जरूरत के हिसाब से छिड़काव किया जाता है, ताकि पौधों को नुकसान न हो और उत्पादन अच्छा मिले.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
एग्रीकल्चर
क्या है रतुआ रोग, कैसे करें इससे बचाव? रबी की बुवाई से पहले जान लें
क्या है रतुआ रोग, कैसे करें इससे बचाव? रबी की बुवाई से पहले जान लें
एग्रीकल्चर
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
एग्रीकल्चर
दिल्ली में क्या है कृषि भूमि का भाव? किसान खरीदार जानें काम की बात
दिल्ली में क्या है कृषि भूमि का भाव? किसान खरीदार जानें काम की बात

एक एकड़ में 15 से 17 क्विंटल तक उत्पादन

अच्छी देखभाल और सही तरीके से खेती करने पर एक एकड़ में लगभग 15 से 17 क्विंटल तक मखाने की गुड़िया (कच्चे या बिना भुने हुए मखाने) का उत्पादन मिल सकता है. हालांकि, उत्पादन खेत की स्थिति, मौसम और फसल की देखभाल पर भी निर्भर करता है. मखाने की खास बात यह है कि इसकी गुड़िया एक ही बार में पूरी तरह नहीं निकलती. खेत से इसे करीब तीन बार निकाला जाता है. हर बार निकलने वाली गुड़िया के आकार और क्वालिटी में अंतर होता है.

तीन बार निकलती है मखाने की गुड़िया

पहली बार निकाली गई गुड़िया आकार में बड़ी होती है. इससे निकलने वाला मखाना अच्छा आकार लेता है और बाजार में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद रहती है. दूसरी बार मिलने वाली गुड़िया का आकार थोड़ा छोटा होता है. वहीं तीसरी बार निकलने वाली गुड़िया सबसे छोटे आकार की होती है. इसे आम बोलचाल में ‘मरकट गुड़िया’ कहा जाता है और इसका भाव बाकी दोनों की तुलना में कम रहता है. इस तरह किसान को एक ही फसल से अलग-अलग क्वालिटी का मखाना मिलता है, जिसे बाजार में अलग-अलग दाम पर बेचा जाता है.

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन में कैसे उगाएं तिल का पौधा, क्या होगा इससे फायदा?

एक एकड़ में करीब 30 हजार रुपये लागत

मखाने की खेती में खेत तैयार करने से लेकर गुड़िया निकालने तक करीब 30 हजार रुपये की लागत आती है. इसमें जुताई, खाद, दवा और फसल की दूसरी देखभाल का खर्च शामिल होता है. बाजार में मखाने की गुड़िया का भाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता. मांग और बाजार की स्थिति के हिसाब से कीमत ऊपर-नीचे होती रहती है. औसतन लगभग 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल सकता है.

अच्छी फसल में 2.5 लाख तक मुनाफे का दावा

अगर एक एकड़ में 15 से 17 क्विंटल उत्पादन मिलता है और औसत भाव करीब 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल रहता है, तो कुल बिक्री लगभग 3 से 3.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. करीब 30 हजार रुपये लागत घटाने के बाद मुनाफा 2.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह एक अनुमानित कमाई है. असली मुनाफा उत्पादन, बाजार भाव, मौसम और खेती के खर्च के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है.

बेचने में भी ज्यादा परेशानी नहीं

मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक और फायदा इसका बाजार है. तैयार गुड़िया को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारी आसानी से मिल जाते हैं और कई बार व्यापारी खेत से ही माल खरीद लेते हैं. यानी अगर किसान के पास उपयुक्त खेत या तालाब है और वह सही समय पर फसल लगाकर अच्छी देखभाल करता है, तो मखाना खेती से अच्छी कमाई का विकल्प तैयार हो सकता है. हालांकि, बड़े स्तर पर खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके के मौसम, पानी, बाजार और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: पाइनएप्पल की खेती के लिए कौनसा मौसम है सबसे बेस्ट, होगी बंपर पैदावार

Published at : 01 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Farming Tips Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
एग्रीकल्चर
क्या है रतुआ रोग, कैसे करें इससे बचाव? रबी की बुवाई से पहले जान लें
क्या है रतुआ रोग, कैसे करें इससे बचाव? रबी की बुवाई से पहले जान लें
एग्रीकल्चर
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
एग्रीकल्चर
दिल्ली में क्या है कृषि भूमि का भाव? किसान खरीदार जानें काम की बात
दिल्ली में क्या है कृषि भूमि का भाव? किसान खरीदार जानें काम की बात
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
बिहार
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'
क्रिकेट
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बदल जाएगा टेस्ट मैच की गेंद का रंग! ICC ने बनाया बड़ा प्लान
बॉलीवुड
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू, घर आई नन्ही परी, पोती का नाम भी किया रिवील
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
दिल्ली जल बोर्ड में करें इंटर्नशिप, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि
दिल्ली जल बोर्ड में करें इंटर्नशिप, जानें क्या है आवेदन की अंतिम तिथि
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget