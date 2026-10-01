आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन

Makhana Farming Tips: मखाना अब सिर्फ तालाबों में उगने वाली फसल नहीं रह गया है. इसकी बढ़ती मांग और देश-दुनिया में पहचान के बाद बिहार के किसान बड़े स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं. मखाना किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन रहा है. खास बात यह है कि अगर आपके पास खेत या तालाब है, तो सही तरीके और समय के साथ मखाने की खेती की जा सकती है. आलू की खेती वाले खेत में मखाने की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है.

मखाने की खेती के लिए आलू की फसल वाला खेत काफी अच्छा माना जाता है. आलू की खुदाई पूरी होने के बाद खेत को मखाने की अगली फसल के लिए तैयार किया जा सकता है. मखाना लगाने के लिए फरवरी के आखिरी सप्ताह तक का समय बेहतर माना जाता है. खेत तैयार करने के दौरान सरसों की खली, डीएपी और रीजेंट डालकर जुताई की जाती है. इसके बाद एनपीके का छिड़काव किया जाता है. खेत में पानी भरने के बाद पौधे लगाए जाते हैं. फसल तैयार होने के दौरान समय-समय पर खेत की निगरानी करना भी जरूरी है. कीटों से बचाव के लिए जरूरत के हिसाब से छिड़काव किया जाता है, ताकि पौधों को नुकसान न हो और उत्पादन अच्छा मिले.

एक एकड़ में 15 से 17 क्विंटल तक उत्पादन

अच्छी देखभाल और सही तरीके से खेती करने पर एक एकड़ में लगभग 15 से 17 क्विंटल तक मखाने की गुड़िया (कच्चे या बिना भुने हुए मखाने) का उत्पादन मिल सकता है. हालांकि, उत्पादन खेत की स्थिति, मौसम और फसल की देखभाल पर भी निर्भर करता है. मखाने की खास बात यह है कि इसकी गुड़िया एक ही बार में पूरी तरह नहीं निकलती. खेत से इसे करीब तीन बार निकाला जाता है. हर बार निकलने वाली गुड़िया के आकार और क्वालिटी में अंतर होता है.

तीन बार निकलती है मखाने की गुड़िया

पहली बार निकाली गई गुड़िया आकार में बड़ी होती है. इससे निकलने वाला मखाना अच्छा आकार लेता है और बाजार में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद रहती है. दूसरी बार मिलने वाली गुड़िया का आकार थोड़ा छोटा होता है. वहीं तीसरी बार निकलने वाली गुड़िया सबसे छोटे आकार की होती है. इसे आम बोलचाल में ‘मरकट गुड़िया’ कहा जाता है और इसका भाव बाकी दोनों की तुलना में कम रहता है. इस तरह किसान को एक ही फसल से अलग-अलग क्वालिटी का मखाना मिलता है, जिसे बाजार में अलग-अलग दाम पर बेचा जाता है.

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एक एकड़ में करीब 30 हजार रुपये लागत

मखाने की खेती में खेत तैयार करने से लेकर गुड़िया निकालने तक करीब 30 हजार रुपये की लागत आती है. इसमें जुताई, खाद, दवा और फसल की दूसरी देखभाल का खर्च शामिल होता है. बाजार में मखाने की गुड़िया का भाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता. मांग और बाजार की स्थिति के हिसाब से कीमत ऊपर-नीचे होती रहती है. औसतन लगभग 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल सकता है.

अच्छी फसल में 2.5 लाख तक मुनाफे का दावा

अगर एक एकड़ में 15 से 17 क्विंटल उत्पादन मिलता है और औसत भाव करीब 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल रहता है, तो कुल बिक्री लगभग 3 से 3.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. करीब 30 हजार रुपये लागत घटाने के बाद मुनाफा 2.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, यह एक अनुमानित कमाई है. असली मुनाफा उत्पादन, बाजार भाव, मौसम और खेती के खर्च के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है.

बेचने में भी ज्यादा परेशानी नहीं

मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक और फायदा इसका बाजार है. तैयार गुड़िया को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारी आसानी से मिल जाते हैं और कई बार व्यापारी खेत से ही माल खरीद लेते हैं. यानी अगर किसान के पास उपयुक्त खेत या तालाब है और वह सही समय पर फसल लगाकर अच्छी देखभाल करता है, तो मखाना खेती से अच्छी कमाई का विकल्प तैयार हो सकता है. हालांकि, बड़े स्तर पर खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके के मौसम, पानी, बाजार और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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