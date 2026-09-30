पाइनएप्पल की खेती के लिए कौनसा मौसम है सबसे बेस्ट, होगी बंपर पैदावार

पाइनएप्पल यानी अनानास अपने खट्टे-मीठे स्वाद के साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन C समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और गर्मियों में लोग इसे खूब पसंद करते हैं. यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग बनी रहती है और किसान इसकी खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं. हालांकि अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ मांग होना काफी नहीं है, बल्कि फसल के लिए सही मौसम और खेती की सही तैयारी भी जरूरी है.

पाइनएप्पल को गर्म और नमी वाला मौसम पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश और खेत में पानी जमा होना इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए रोपाई का सही समय जानना काफी जरूरी है. आइए जानते हैं पाइनएप्पल की खेती के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा माना जाता है और बंपर पैदावार के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

पाइनएप्पल की खेती के लिए कौन सा मौसम सही है?

पाइनएप्पल की रोपाई का समय अलग-अलग इलाकों में थोड़ा बदल सकता है. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुताबिक इसकी रोपाई के लिए शुरुआती सर्दी का समय अच्छा माना जाता है, जबकि बारिश की शुरुआत में या सिंचाई की सुविधा होने पर इसे दूसरे समय में भी लगाया जा सकता है. वहीं कई कृषि संस्थानों ने मई-जून या अप्रैल-मई और अगस्त-सितंबर जैसे समय भी बताए हैं. इसलिए स्थानीय मौसम और बारिश को देखकर रोपाई करना ज्यादा जरूरी है.

गर्म और नमी वाला मौसम पाइनएप्पल को पसंद

पाइनएप्पल गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है. कृषि विश्वविद्यालय की जानकारी के अनुसार करीब 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है. वहीं बहुत ज्यादा गर्मी, खासकर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, फल के विकास को प्रभावित कर सकता है. फसल को पर्याप्त नमी चाहिए, लेकिन खेत में पानी लंबे समय तक जमा नहीं होना चाहिए.

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ज्यादा बारिश में क्यों नहीं लगाना चाहिए?

पाइनएप्पल की जड़ों के लिए खेत में पानी भरना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए भारी और लगातार बारिश के दौरान रोपाई करने से बचने की सलाह दी जाती है. खेत में पानी आसानी से बाहर निकल सके, इसके लिए अच्छी जल निकासी जरूरी है. सही जल निकासी होने पर बारिश वाले इलाकों में भी इसकी खेती की जा सकती है.

कैसी मिट्टी में अच्छी होती है पाइनएप्पल की खेती?

पाइनएप्पल कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट और जैविक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए बेहतर मानी जाती है. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार इसकी खेती के लिए करीब 5.0 से 6.0 PH वाली मिट्टी ठीक रहती है. खेत में पानी रुकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

बंपर पैदावार के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ सही मौसम में पौधे लगाना काफी नहीं है. अच्छे और स्वस्थ रोपण सामग्री का चुनाव, सही दूरी, खाद-पोषण और पानी की व्यवस्था भी जरूरी है. सरकारी पौध संरक्षण जानकारी के अनुसार पाइनएप्पल में स्वस्थ सकर और स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं सही पौध संख्या और दूरी भी फसल की पैदावार को प्रभावित करती है. अच्छी देखभाल वाली खेती में पैदावार काफी बेहतर हो सकती है.

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