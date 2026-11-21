Lalu Prasad Yadav Property: बिहार का नाम आए और मन में लालू प्रसाद यादव का खयाल न आए, ऐसा कम ही होता है. बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार हमेशा चर्चा में रहता है. कभी चुनावी बयानबाजी तो कभी परिवार की संपत्ति को लेकर सवाल उठते रहते हैं.

लेकिन क्या आपको पता है कि, लालू परिवार के पास बिहार में कितनी खेती की जमीन है? यह जमीन कहां-कहां है और इस पर कौन-सी फसलें उगाई जाती हैं? चुनावी हलफनामों और उपलब्ध संपत्ति के रिकॉर्ड में परिवार के कुछ सदस्यों की कृषि भूमि का ब्योरा मिलता है.

लालू यादव के नाम पर 3 बीघा खेती की जमीन

लालू प्रसाद यादव के नाम पर भी बिहार में खेती की जमीन दर्ज है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके पास 3 बीघा कृषि भूमि है. यह जमीन उन्हें विरासत में मिली है. 2024 के हलफनामे में इसकी कीमत 50 लाख रुपये बताई गई थी, जबकि 2026 के हलफनामे में इसकी कीमत 30 लाख रुपये दर्ज है. हालांकि, जमीन की जगह और उस पर कौन-सी फसल उगाई जाती है, इसकी स्पष्ट जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई है.

राबड़ी देवी के नाम पर कहां-कहां है खेती की जमीन?

चुनावी हलफनामों के मुताबिक, राबड़ी देवी के नाम पर बिहार के गोपालगंज और पटना में खेती की जमीन दर्ज है. इनमें गोपालगंज के सेलारकला गांव में 5 बीघा 1 कट्ठा से ज्यादा जमीन शामिल है. इसके अलावा पटना के दानापुर इलाके के धनौत में 8 कट्ठा 15 धुर जमीन का भी जिक्र है. गोपालगंज के सेलारकला में ही करीब 24.16 डिसमिल जमीन का विवरण भी हलफनामे में दिया गया है. इन जमीनों में कुछ पुश्तैनी हैं, जबकि कुछ खरीदी गई हैं.

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लालू परिवार के पास 43 बीघा जमीन का भी हुआ था दावा

मई 2024 में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दावा किया था कि लालू परिवार के पास पटना में करीब 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है. उन्होंने इसकी कीमत करीब 486 करोड़ रुपये बताई थी. हालांकि, यह एक राजनीतिक नेता की ओर से किया गया दावा था. इसे परिवार की कुल खेती वाली जमीन का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता. दरअसल, परिवार के पास खेती की जमीन के अलावा मकान, प्लॉट और दूसरी तरह की संपत्ति भी है.

तेज प्रताप और दूसरे सदस्यों के पास भी कृषि भूमि

लालू परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी खेती की जमीन का ब्योरा मिलता है. तेज प्रताप यादव के 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके पास गोपालगंज और फुलवारी शरीफ में कृषि भूमि थी. उस समय इसकी कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई थी.

कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?

अब सवाल है कि लालू परिवार की जमीन पर कौन-सी फसलें उगाई जाती हैं? वैसे को इस बात की साफ जानकारी नहीं मिलती कि, परिवार की जमीन पर फिलहाल कौन-सी फसल बोई जा रही है. हालांकि, बिहार में आमतौर पर धान, गेहूं और मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है. इसके अलावा किसान चना, मसूर, सरसों और दूसरी रबी फसलें भी उगाते हैं.

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