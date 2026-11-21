Wheat Sowing 2026: देश में गेहूं किसानों के साथ-साथ अब आम लोगों की चिंता भी बढ़ सकती है. इस बार गेहूं की बुवाई में पिछले 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह कमजोर मॉनसून और खेतों में पानी की कमी बताई जा रही है. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में किसान गेहूं की जगह चना और सरसों जैसी दूसरी फसलें बोने का फैसला कर रहे हैं.

ऐसे में अब आने वाले समय में गेहूं का कुल उत्पादन घटने का खतरा बढ़ गया है. अगर ऐसा होता है तो बाजार में गेहूं की उपलब्धता कम हो सकती है. साथ ही इसका असर आटे की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.

26 साल में सबसे ज्यादा घट सकता है गेहूं का रकबा

गेहूं की बुवाई को लेकर सामने आए अनुमान के मुताबिक, रबी सीजन 2026-27 में गेहूं की खेती का रकबा लगभग 6 फीसदी तक घट सकता है. पिछले साल देश में 336 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था, लेकिन इस बार यह घटकर करीब 315.8 लाख हेक्टेयर रह सकता है. अगर ऐसा हुआ तो साल 2000-01 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट होगी. आपके बता दें कि, देश में 13 नवंबर तक करीब 50 लाख हेक्टेयर में ही गेहूं की बुवाई हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 15.3 फीसदी कम है.

कमजोर मॉनसून से किसानों के सामने पानी का संकट

इस बार जून से सितंबर के बीच मॉनसून की बारिश पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम रही. इसका असर गेहूं उगाने वाले कई राज्यों में देखने को मिल रहा है. पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी कम है. गेहूं की फसल को दूसरी कई फसलों के मुकाबले ज्यादा पानी की जरूरत होती है. इसकी अच्छी पैदावार के लिए आमतौर पर 4 से 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है. ऐसे में जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, वो गेहूं की जगह चना और सरसों की खेती को ओर बढ़ रहे हैं.



यह भी पढ़ें: कैसे बनती है ग्रीन अमोनिया, इससे खेती-किसानी को क्या फायदा?

उत्पादन घटा तो बढ़ सकती हैं गेहूं और आटे की कीमतें

इस बार अल नीनो का असर भी देखने को मिल सकता है. अगर इसका असर फसल पर पड़ता है और गर्मी या पानी की कमी से पैदावार घटती है, तो गेहूं का कुल उत्पादन और कम हो सकता है. इसका सीधा असर बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर पड़ेगा.

ऐसे में गेहूं के थोक और खुदरा भाव बढ़ सकते हैं. गेहूं महंगा होने पर आटे की कीमतों में भी तेजी आने की आशंका है. हालांकि, अभी यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि, गेहूं कितने रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो सकता है. यह आने वाले महीनों में बुवाई, मौसम और फसल की पैदावार पर निर्भर करेगा.

किसानों को एमएसपी में भी नहीं मिला बड़ा फायदा

गेहूं की खेती से किसानों का रुझान कम होने की एक वजह इसकी सरकारी खरीद कीमत भी है. केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सिर्फ 1 फीसदी बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है. साल 2002-03 के बाद यह सबसे कम बढ़ोतरी है. दूसरी तरफ चना और सरसों जैसी फसलों के दाम बेहतर मिलने से किसान इनकी खेती को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: देश का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उगाता है सब्जियां, देख लीजिए आंकड़े