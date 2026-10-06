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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट

लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट

त्योहारों से पहले लाड़ली बहनों के खाते में आने वाली अगली किस्त को लेकर इंतजार बढ़ गया है. ऐसे में लाभार्थी महिलाओं को कुछ जरूरी चीजें पहले ही जांच लेनी चाहिए, ताकि पैसा आने पर कोई परेशानी न हो.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Oct 2026 11:05 AM (IST)
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Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए अक्टूबर की किस्त को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. सितंबर में 40वीं किस्त जारी होने के बाद अब अक्टूबर की 41वीं किस्त का इंतजार है. हालांकि, अभी सरकार की ओर से 41वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. 

आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि महीने में एक बार पात्र महिलाओं के आधार लिंक बैंक खाते में 10 से 15 तारीख के बीच DBT के जरिए भेजी जाती है. इसी वजह से अक्टूबर की किस्त को लेकर 10 से 15 अक्टूबर के आसपास राशि आने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन जब तक सरकार की ओर से तारीख का ऐलान नहीं होता, इसे पक्की तारीख नहीं माना जा सकता. मौजूदा सरकारी जानकारी के मुताबिक पात्र महिला को 1,500 रुपये प्रति माह उसके स्वयं के आधार लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में दिए जाते हैं.

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किस्त से पहले ये काम जरूर जांच लें

किस्त आने से पहले लाभार्थी महिलाओं को अपने बैंक खाते और योजना की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए. सरकारी पोर्टल के मुताबिक, महिला के नाम पर अपना बैंक खाता होना जरूरी है. संयुक्त बैंक खाता मान्य नहीं है. बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी भी चालू होना जरूरी है. इसके अलावा समग्र पोर्टल पर आधार की ई-केवाईसी भी पूरी होनी चाहिए. अगर बैंक खाते, आधार, मोबाइल नंबर या समग्र की जानकारी में कोई गलती है, तो उसे समय रहते ठीक करा लेना चाहिए. इससे किस्त आने के समय परेशानी नहीं होगी.

ऐसे चेक करें 41वीं किस्त का स्टेटस

  • सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट (cmladlibehna.mp.gov.in) खोलें.
  • वहां ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब अपना आवेदन नंबर या समग्र आईडी डालें
  • इसके बाद कैप्चा भरें.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर वेरिफिकेशन करें.
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद स्क्रीन पर आवेदन और किस्त से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी.
    लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट

यह भी पढ़ें: हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, किसानों के लिए बड़ी योजना.. ऐसे मिलेगा फायदा

पैसा नहीं आए तो क्या करें?

अगर किस्त जारी होने के बाद भी खाते में पैसा नहीं पहुंचता है तो महिला लाड़ली बहना योजना के हेल्पडेस्क नंबर 0755-2700800 पर संपर्क कर सकती है. योजना के आधिकारिक पोर्टल पर भी हेल्पडेस्क की जानकारी दी गई है. 

इसके अलावा भुगतान से जुड़ी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती है. इसलिए किस्त जारी होने के बाद सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति और योजना के भुगतान स्टेटस की जांच जरूर करें.

यह भी पढ़ें: इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Ladli Behna Yojana MADHYA PRADESH NEWS
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