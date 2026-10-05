इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब किसानों को योजना की अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार है. पिछली 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिसमें 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली थी.

पीएम किसान की किस्तें आम तौर पर करीब चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं. 23वीं किस्त जून में आने के बाद अब अक्टूबर में करीब चार महीने पूरे हो रहे हैं. इसी वजह से 24वीं किस्त अक्टूबर में आने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी 24वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. इसलिए किसानों को किसी भी तय तारीख की खबर पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक जानकारी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या सरकार की ओर से नहीं आती.

e-KYC का स्टेटस जरूर चेक करें

पीएम किसान के लिए e-KYC जरूरी है. अगर आपकी e-KYC अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसे जल्द पूरा कर लें. किसान पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए OTP आधारित e-KYC कर सकते हैं. इसके अलावा CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक e-KYC की सुविधा भी उपलब्ध है.

जमीन का सत्यापन और रिकॉर्ड जांच लें

किसानों को अपने जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी भी जांच लेनी चाहिए. योजना में लाभ पाने के लिए किसान की पात्रता और जमीन से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है. अगर भू-सत्यापन लंबित है या रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करके इसे ठीक करवाना जरूरी है. पीएम किसान की वेबसाइट पर कुछ मामलों में लाभ रोककर फिजिकल वेरिफिकेशन की जानकारी भी दी गई है.



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बैंक खाते और आधार लिंकिंग की जांच करें

पीएम किसान की राशि DBT के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए किसान यह जरूर जांच लें कि योजना में दर्ज बैंक खाता सही है और आधार से जुड़ी बैंकिंग प्रक्रिया पूरी है. बैंक खाता बदलने या आधार लिंकिंग में कोई दिक्कत होने पर समय रहते बैंक से संपर्क करना बेहतर रहेगा.

घर बैठे ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस

किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status विकल्प से अपनी भुगतान स्थिति देख सकते हैं. यहां भुगतान की स्थिति, बैंक का नाम, UTR नंबर और खाते में राशि आने की जानकारी देखी जा सकती है. इसलिए 24वीं किस्त की तारीख का इंतजार करने के साथ किसान अभी से e-KYC, जमीन के रिकॉर्ड और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें, ताकि पात्र होने पर किस्त मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो.

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