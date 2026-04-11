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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 60 दिनों में घर पर ऐसे तैयार हो जाएगी वर्मी कम्पोस्ट खाद, किसान जान लें फायदे की बात

सिर्फ 60 दिनों में घर पर ऐसे तैयार हो जाएगी वर्मी कम्पोस्ट खाद, किसान जान लें फायदे की बात

वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले छायादार जगह का चयन करना जरूरी होता है. यहां गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था होनी चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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खेती में बढ़ती लागत और मिट्टी की गिरती उर्वरता के बीच अब किसान तेजी से खाद के ऑर्गेनिक ऑप्शन भी तलाश रहे हैं. इसी बीच वर्मी कम्पोस्ट एक आसान, सस्ता और असरदार ऑप्शन बनकर सामने आया है. इसे घर या खेत के पास ही तैयार किया जा सकता है. इससे न सिर्फ मिट्टी के गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि फसलों की पैदावार भी बेहतर होती है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, वर्मी कम्पोस्ट ऑर्गेनिक कचरे को उपयोगी खाद में बदलने का तरीका है, जिसमें केंचुए अहम भूमिका निभाते हैं. सही प्रक्रिया से यह खाद करीब पास 45 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर ही आप वर्मी कम्पोस्ट खाद कैसे तैयार कर सकते हैं.

कैसे तैयार कर सकते हैं वर्मी कम्पोस्ट?

वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले छायादार जगह का चयन करना जरूरी होता है. यहां गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसमें पानी निकलने की सही व्यवस्था होनी चाहिए. गड्ढा तैयार करने के बाद उसमें सूखी पत्तियां, भूसा या कागज की परत बिछाई जाती है. इसके ऊपर गोबर और रसोई से निकला ऑर्गेनिक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके डाले जाते हैं. अब इस मिक्सचर को हल्का नम बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गड्ढे का आकार लगभग 2 मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा और करीब 1 फुट गहरा रखना सही होता है. वहीं कच्चे गोबर को पहले पानी डालकर ठंडा किया जाता है और 24 घंटे तक छोड़ दिया जाता है. इसके बाद इसमें केंचुए डाले जाते हैं. 

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कितने दिन में तैयार हो जाती है खाद?

यह पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लगभग 60 से 65 दिनों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाती है. कुछ मामलों में सही देखभाल और सही वातावरण मिलने पर यह 50 दिनों में भी तैयार हो सकती है. जब कचरा पूरी तरह सड़ कर काली दानेदार खाद में बदल जाए, तो उसे इस्तेमाल के लिए तैयार माना जाता है. वहीं वर्मी कम्पोस्ट बनाते समय तापमान और नमी का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. केंचुए के लिए 5 डिग्री सेल्सियस से 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान सही होता है. ज्यादा गर्मी होने पर गड्ढे को जूट की बोरियों या घास से ढकना और हल्का पानी छिड़कना बहुत जरूरी होता है. वहीं नमी का स्तर भी संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी से केंचुओं को नुकसान हो सकता है.

ताजा गोबर से बचाना क्यों है जरूरी?

एक्सपर्ट के अनुसार, वर्मी कम्पोस्ट बनाते समय ताजा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसमें बनने वाली गैस और ज्यादा तापमान केचुओं के लिए हानिकारक होती है. इसलिए गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक कचरे को पहले कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि तापमान नॉर्मल हो जाए और केंचुओं के लिए सही एनवायरमेंट तैयार हो सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Apr 2026 10:43 AM (IST)
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Organic Farming Vermicompost Fertilizer Earthworm Compost Homemade Compost
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