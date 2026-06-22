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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा

Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा

Farmer Friendly Birds: गांव में रात के समय अक्सर उल्लू की आवाज सुनाई देती है. भले ही पुराने समय में इसे अशुभ माना जाता रहा हो, लेकिन कृषि एक्सपर्ट इसे किसानों के लिए जरूरी मित्र बताते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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Farmer Friendly Birds: खेती की बात आते ही अक्सर सबसे पहले बीज, खाद, सिंचाई और कृषि से जुड़ी चीजों का ख्याल आता है. लेकिन खेती को सफल बनाने में कुछ ऐसे प्राकृतिक साथी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिनका जिक्र अक्सर नहीं होता है. कई पक्षी, किट और जीव बिना किसी खर्च के किसानों की मदद करते हैं. यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और चूहों को कंट्रोल करते हैं. परागण में मदद करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी योगदान देते हैं. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि उल्लू से लेकर चमगादड़ तक कौन से पशु-पक्षियों किसानों के दोस्त होते हैं और यह कैसे फायदा पहुंचाते हैं. 

किसानों का वफादार साथी उल्लू 

गांव में रात के समय अक्सर उल्लू की आवाज सुनाई देती हैं. भले ही पुराने समय में इसे अशुभ माना जाता रहा हो, लेकिन कृषि एक्सपर्ट इसे किसानों के लिए जरूरी मित्र बताते हैं. उल्लू रात में एक्टिव रहते हैं और खेतों में चूहों, गिलहरियों और कई हानिकारक कीटों का शिकार करता है. चूहे किसानों की फसलों और अनाज को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. उल्लू अपनी तेज नजर और सुनने की क्षमता की वजह से अंधेरे में भी आसानी से शिकार कर लेता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार एक उल्लू साल भर में हजार चूहाें और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार कर सकता है. यही वजह है कि कई कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेतों के आसपास ऊंचे पेड़ या लकड़ी के स्टैंड लगाने की सलाह देते हैं, ताकि उल्लू वहां बैठकर शिकार कर सके. 

चमगादड़ भी करते हैं फसलों की रक्षा 

अक्सर लोग चमगादड़ को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं, लेकिन खेती में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. कई प्रजातियों के चमगादड़ कीटभक्षी होते हैं और रात में बड़ी संख्या में कीड़ों को खा जाते हैं. यह पतंगे, भृंग और ऐसे दूसरे कीड़ों का शिकार करते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे किसानों को कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करना पड़ता है. कुछ प्रजातियां परागण और बीज फैलाने का काम भी करती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है. 

मधुमक्खियां बढ़ाती है फसलों की पैदावार 

मधुमक्खियों को प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण परागण कर्ता माना जाता है. फल, सब्जियां, तिलहन और कई अन्य फैसले परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर रहती है. जब मधुमक्खियां फूलों से पराग और रस एकत्र करती है. तब वह एक पौधे से दूसरे पौधे तक पराग पहुंचाती है. इससे फलों और बीजों का विकास बेहतर होता है और पैदावार बढ़ती है. 

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लेडीबग करती है कीटों का सफाया 

छोटे आकार में दिखने वाली लेडीबग भी किसानों के लिए काफी उपयोगी होते हैं. यह एफिड्स मिलीबग और हानिकारक कीटों को खाती है, जो फसलों पर हमला करते हैं. एक लेडीबग रोजाना दर्जनों एफिड्स को खा सकते हैं. यही कारण है कि किसान और बागवानी एक्सपर्ट कीट नियंत्रण के लिए इनका संरक्षण करते हैं. 

केंचुए बनाते हैं मिट्टी को उपजाऊ 

केंचुआ को भूमिगत कृषि मजदूर भी कहा जाता है. यह मिट्टी में सुरंग बनाकर हवा और पानी के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं. केंचुए की एक्टिविटी से जैविक  पदार्थ तेजी से टूटते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं. हेल्दी केंचुआ आबादी को उपजाऊ मिट्टी का संकेत माना जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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 Agriculture Farming Agriculture News Farmer Friendly Birds
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