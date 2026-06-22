बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, बस एक गमले में ही उगा सकते हैं लहसुन

Garlic Cultivation at Home: रोज के खाने में इस्तेमाल होने वाला लहसुन अब आपको बार-बार बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि लहसुन को घर पर ही गमले में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, और इसके लिए किसी बड़े खेत या खास बागवानी ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती. अगर आपके घर में थोड़ी सी भी छत, बालकनी या खिड़की है जहां धूप आती है, तो आप अपनी रसोई के लिए ताजा और ऑर्गेनिक लहसुन खुद उगा सकते हैं. यह तरीका न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि घर पर बिना किसी केमिकल के उगाई गई सब्जी खाने का सुकून भी देता है.

गमले में लहसुन लगाने का सही तरीका

लहसुन उगाने के लिए सबसे पहले एक मीडियम साइज का गमला लें, जो करीब 12 से 15 इंच का हो, क्योंकि इस साइज का गमला लहसुन के लिए बिल्कुल सही रहता है. गमले में मिट्टी भरते वक्त ध्यान रहे कि मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, जो ज्यादा गीली न रहे, और इसमें थोड़ा गोबर खाद या कम्पोस्ट मिला दें ताकि पौधे को पूरा पोषण मिल सके. इसके बाद बाजार से लाए हुए या घर में रखे लहसुन की एक गांठ से कलियां अलग कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि कली का ऊपरी छिलका हटाएं नहीं, उसे लगा रहने दें. फिर इन कलियों को मिट्टी में लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि हर कली को उसकी लंबाई से दोगुनी गहराई में दबाया जाए, इससे जड़ें अच्छी तरह जमीन में पकड़ बना पाती हैं.

यह भी पढ़ेंः Pearl Millet farming: बाजरे की खेती के लिए कितनी होती चाहिए बीज की मात्रा, क्या है 1 हेक्टेयर का हिसाब-किताब?

पौधे की देखभाल और अच्छी पैदावार के टिप्स

गमला लगाने के बाद इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि लहसुन के पौधे को बढ़ने के लिए धूप बहुत जरूरी होती है. पानी देने के मामले में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस हर दो से तीन दिन में हल्की सिंचाई कर देना काफी रहता है, ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की नम तो रहे लेकिन उसमें पानी जमा न हो. इसके साथ ही हर 30 से 40 दिनों में थोड़ी सी कम्पोस्ट खाद डालने से पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, और बीच-बीच में आसपास की घास-फूस को भी साफ करते रहना चाहिए ताकि पौधे की ग्रोथ न रुके.

कितने समय में तैयार होता है लहसुन?

अब सबसे जरूरी सवाल, यह तैयार होने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर लहसुन की गांठों को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 4 से 5 महीने में भी तैयार हो सकता है, और जब पौधे के पत्ते सूखने और झुकने लगें तो यह समझ लें कि फसल खुदाई के लिए तैयार है. इतने लंबे इंतजार के बाद जब आप खुद अपने हाथों से उगाया हुआ ताजा लहसुन निकालेंगे, तो वह संतुष्टि शायद बाजार से खरीदे हुए लहसुन में कभी नहीं मिल पाएगी.

यह भी पढ़ेंः 31 देशों ने बैन किया डाइमेथोएट, लेकिन भारत में बिक रहा... इससे फसलों को कितना नुकसान?