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27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, फसल बचाने के लिए तुरंत ये काम करें किसान

भारी बारिश का दौर आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. खेत में जलभराव और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित रखना है. यह जानने के लिए पढ़ें यह पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Sep 2026 01:26 PM (IST)
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  • खेतों से तुरंत जल निकासी करें, फसल गलने से बचाएं.
  • गिरती फसल को सहारा दें, सुरक्षित जगह पर रखें.
  • बारिश बाद कीट-रोगों से फसल बचाने तुरंत दवा छिड़कें.

मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि 27 सितंबर तक लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. सालभर की मेहनत से खेत में लहलहाती फसल अब पानी में डूबने की कगार पर है. अगर आपके भी खेत में पानी भरने लगा है या लगातार हो रही बारिश से फसल गिरने का डर है. 

तो बिना एक पल गंवाए तुरंत यह जरूरी काम कर लीजिए क्योंकि अगर आपने जरा भी देर की तो फिर आपकी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इन कुछ दिनों में अपनी फसल को स मौसम की मार से बचा कर रख सकते हैं. 

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खेत से तुरंत पानी बाहर निकालने का करें इंतजाम

अगर बारिश होने वाली है और खेत में पानी भरने वाला है तो ऐसे में किसानों को देर बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि अगर जरा सी देर की तो खेत में पानी भर जाएगा और फैसले गलने लगेंगी. इसके लिए तुरंत अपने खेत की मेढ़ों पर छोटी-छोटी नालियां बना दीजिए. जिससे जो भी पानी जमा हो गया वह बहकर बाहर निकल जाएगा. अगर पानी खुद बाहर नहीं निकल रहा है. 

तो छोटे पंप या फिर मोटर का जुगाड़ करके पानी को खेत से बाहर फेंकना ही पड़ेगा. धान को छोड़कर बाकी लगभग सभी फसलें जैसे बाजरा, कपास, मक्का या सब्जियों के पौधे ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. जितनी जल्दी आप खेत से जलभराव की इस समस्या को खत्म करेंगे. समझ लीजिए फसल के बचने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे. इस काम में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन आपकी पूरी फसल डूबने से बच जाएगी.


27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, फसल बचाने के लिए तुरंत ये काम करें किसान

फसल को गिरने से बचाने के लिए दें सपोर्ट

तेज हवा के साथ जब मूसलाधार बारिश होती है. तो सबसे बड़ा खतरा होता है पकी हुई और लंबी फसलों का जमीन पर बिछ जाना. अगर खेत में मक्का, गन्ना, बाजरा या सब्जियों की बेलें हैं. तो पानी के वजन और हवा के झोंकों से उनके गिरने के पूरे चांस बन जाते हैं. एक बार फसल जमीन पर गिर गई. तो फिर उसका दाना सड़ने लगता है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है.

इस परेशानी से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पौधों को आपस में हल्का बांधकर उन्हें बांस-बल्लियों का सहारा देकर खड़ा रखें. अगर सब्जी की फसलें हैं. तो मचान विधि का इस्तेमाल करें जिससे पौधे सीधे जमीन के संपर्क में न आएं. इसके अलावा अगर हो तो फसल कटाई के बिल्कुल करीब आ चुकी है. तो थोड़ा रिस्क लेकर उसे समय से पहले ही काट लें और सुरक्षित जगह पर सुरक्षित रख लें वरना यह बारिश उसे नुकसान पहुंचा देगी.


27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, फसल बचाने के लिए तुरंत ये काम करें किसान

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कीट और बीमारियों से फसल को सुरक्षित रखें

लगातार नमी और बारिश के बाद मौसम में जो उमस पैदा होती है. वह फंगस और कीड़े-मकोड़ों के लिए माहौल बना देती है. ऐसे मौसम में तना गलन, पत्ती धब्बा रोग और रस चूसने वाले कीटों का हमला बहुत तेजी से बढ़ जाता है. अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया. तो बारिश रुकने के बाद भी आपकी फसल बीमारियों की चपेट में आकर पूरी तरह से खराब हो सकती है.

जैसे ही  हल्की धूप निकले, कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसी अच्छी फंगसनाशक और कीटनाशक दवा का छिड़काव तुरंत करवा दें. खेत में अगर खरपतवार उग आए हैं. तो उन्हें भी तुरंत साफ करें क्योंकि वे बीमारियों को और बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा इस दौरान यूरिया या भारी खाद डालने से फिलहाल बचें वरना नमी पाकर पौधे और कमजोर हो जाएंगे. अपनी फसल पर नजर रखें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरंत एक्शन लें.

यह भी पढ़ें: सितंबर खत्म होने से पहले लगाएं ये 3 फसलें, होगा तगड़ा मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Rainfall Crop Damage
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