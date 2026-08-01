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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGrow Beetroot at Home: गमले में लगाए चुकंदर, घर पर हो जाएगा सलाद का इंतजाम

Grow Beetroot at Home: गमले में लगाए चुकंदर, घर पर हो जाएगा सलाद का इंतजाम

Grow Beetroot at Home: गमले में सही मिट्टी, धूप और नियमित देखभाल के साथ चुकंदर आसानी से उगाया जा सकता है. इससे घर पर ताजा, मिलावट-मुक्त और पौष्टिक चुकंदर मिलते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 01 Aug 2026 10:02 AM (IST)
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Grow Beetroot at Home: चुकंदर सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह तो हर कोई जानता है, लेकिन बढ़ती मिलावट और महंगाई को देखते हुए हर किसी को इसे खरीदने से पहले सोच-विचार करना पड़ता है. लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप घर पर आसानी से चुकंदर उगा सकते हैं, जिससे आपको घर बैठे मिलावट से मुक्त ताजा चुकंदर भी मिलेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे.

खास बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको बड़े खेत की जरूरत नहीं है, बल्कि घर की बालकनी, छत या आंगन में रखे एक छोटे से गमले में भी आप आसानी से चुकंदर उगा सकते हैं. बस जरूरी है तो थोड़ी सी देखभाल और सही तरीके से उगाने की जानकारी का होना. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

कैसे उगाएं गमले में चुकंदर?

चुकंदर उगाने के लिए सबसे पहले सही गमले का चुनाव करना जरूरी है. आपको कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लेना होगा, क्योंकि चुकंदर की जड़ मिट्टी के अंदर ही बढ़ती है, इसलिए गहराई का होना जरूरी है. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद भी जरूर होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी जमा न हो और जड़ें खराब न हों. मिट्टी तैयार करने के लिए 60 प्रतिशत सामान्य गमले की मिट्टी, 30 प्रतिशत कम्पोस्ट और 10 प्रतिशत रेत मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करें.  इसके बाद चुकंदर के बीजों को करीब 2 सेंटीमीटर गहराई में लगाकर ऊपर से हल्का पानी डाल दें. बीज बोने से पहले उन्हें कुछ घंटे गुनगुने पानी में भिगो देने से अंकुरण जल्दी होता है.

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धूप, पानी और देखभाल का रखें ध्यान

चुकंदर के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 5 से 6 घंटे धूप आसानी से मिल सके. शुरुआती दिनों में पौधे को नियमित हल्का पानी देना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक जमा न रहे. समय-समय पर मिट्टी को हल्का सा गोड़ते रहें ताकि जड़ों को बढ़ने में आसानी हो.   सही देखभाल के साथ कुछ ही हफ्तों में आपके गमले में तैयार चुकंदर दिखने लगेंगे, जिन्हें आप सीधे तोड़कर अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः सरकार दे रही ऑर्गेनिक खेती पर आर्थिक मदद, उठाएं फायदा

Published at : 01 Aug 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Agriculture News Grow Beetroot At Home
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