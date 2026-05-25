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अपने किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं चिया सीड्स, जान लें पूरा तरीका

Chia Seeds Growing Tips: अपने घर के छोटे से किचन गार्डन या गमले में सुपरफूड चिया सीड्स उगाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका. जान लें इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 May 2026 01:35 PM (IST)
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Chia Seeds Growing Tips:  हेल्थ और फिटनेस के शौकीनों के बीच चिया सीड्स का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर इन सुपरफूड्स को मार्केट से महंगे दामों पर खरीदने के बजाय आप आसानी से अपने किचन गार्डन या गमले में उगा सकते हैं. चिया के पौधे न सिर्फ आपको फ्रेश और प्योर सीड्स देते हैं.

बल्कि इनके खूबसूरत बैंगनी रंग के फूल आपके गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें उगाने के लिए आपको किसी बहुत बड़े तामझाम या भारी मेहनत की जरूरत नहीं होती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने घर के छोटे से स्पेस में इस न्यूट्रिशन से भरपूर पौधे को कैसे तैयार कर सकते हैं.

किचन गार्डन में चिया सीड्स बोने का तरीका

अपने घर में चिया का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक मीडियम या बड़े साइज का गमला चुनना होगा जिसमें ड्रेनेज होल अच्छा हो. अब गमले में नॉर्मल मिट्टी के साथ थोड़ी सी पुरानी गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद मार्केट से लाए हुए चिया के बीजों को मिट्टी के ऊपर हल्के हाथों से बिखेर दें और ऊपर से मिट्टी की एक बहुत पतली लेयर डाल दें. 

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बीज बोने के बाद स्प्रे बॉटल की मदद से हल्का सा पानी छिड़कें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे. करीब एक हफ्ते के अंदर आपको छोटे-छोटे पौधे निकलते हुए दिखाई देने लगेंगे. जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो इनके बीच थोड़ी दूरी बना दें जिससे कि हर पौधे को फैलने के लिए पूरा स्पेस मिल सके.

चिया के पौधे की सही देखभाल 

चिया के पौधे को बहुत ज्यादा पानी या कड़क देखभाल की जरूरत नहीं होती है बस आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है. इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे दिनभर में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिल सके क्योंकि इसे धूप काफी पसंद होती है. इसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी हुई नजर आए, ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. 

कटाई करने का पूरा तरीका

करीब 3 से 4 महीने के बाद इस पौधे में बेहद खूबसूरत नीले और बैंगनी रंग के फूल आने लगते हैं. जब ये फूल पूरी तरह सूखकर भूरे रंग के हो जाएं तो समझ जाइए कि कटाई का समय आ गया है. इन सूखे फूलों को तोड़कर एक कपड़े पर झाड़ लें आपके फ्रेश चिया सीड्स तैयार हो जाएंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Kitchen Gardening Chia Seed
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