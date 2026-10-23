मूंगफली के तेल का बिजनेस ऐसे करें शुरू, जानें कितना आएगा खर्चा?

भारत में खाने के तेल की मांग लगातार बनी रहती है और इसी वजह से मूंगफली के तेल का बिजनेस छोटे स्तर पर करना आय का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. खासतौर पर उन इलाकों में जहां मूंगफली आसानी से उपलब्ध होती है, वहां स्थानीय स्तर पर तेल निकालकर सीधे कस्टमर्स, किराना दुकानों, रेस्टोरेंट और थोक विक्रेताओं को बेचा जा सकता है. इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे शुरुआत में छोटे सेटअप के साथ शुरू करके मांग बढ़ने पर धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है.

मूंगफली का तेल तैयार करने के साथ इससे निकलने वाली ग्राउंडनट केक भी कमाई का जरिया बन सकती है. इसे पशु आहार और दूसरे उपयोगों के लिए बेचा जा सकता है. यानी बिजनेस में केवल तेल ही मुख्य उत्पाद नहीं रहता, बल्कि प्रोसेसिंग के बाद बचने वाला उत्पाद भी अतिरिक्त आमदनी दे सकता है.

तय करें बिजनेस का आकार

तेल का बिजनेस शुरू करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप इसे घरेलू स्तर, छोटे बिजनेस यूनिट या बड़े उत्पादन प्लांट के रूप में शुरू करना चाहते हैं. शुरुआती बिजनेस के लिए छोटी क्षमता वाली मशीन लगाकर उत्पादन शुरू करना आसान होता है. बाजार और कस्टमर बढ़ने के साथ मशीनरी और उत्पादन क्षमता बढ़ाना बेहतर होता है. एक छोटे ग्राउंडनट ऑयल यूनिट में सफाई, छिलका हटाने, प्रेसिंग और फिल्ट्रेशन जैसे चरणों की जरूरत होती है.

मशीनों का खर्च

इस बिजनेस में सबसे बड़ा शुरुआती खर्च ऑयल एक्सपेलर और प्रोसेसिंग मशीनरी पर होता है. जरूरत के हिसाब से सीड क्लीनर, डिकॉर्टिकेटर, ऑयल एक्सपेलर, फिल्टर प्रेस, स्टोरेज टैंक और पैकिंग मशीन की जरूरत पड़ सकती है. छोटी क्षमता वाली मिनी ऑयल मिल के लिए उपलब्ध मशीनरी और ऑटोमेशन के अनुसार लागत काफी बदल सकती है. बेसिक सेटअप पर 15 से 20 लाख रुपये का निवेश लग सकता है, जबकि ज्यादा क्षमता वाले प्लांट में यह खर्च कई गुना बढ़ जाता है.

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शुरुआती निवेश पर दें ध्यान

अगर आप छोटे स्तर पर मूंगफली तेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मशीनरी के अलावा जगह का किराया या सेटअप, बिजली कनेक्शन, शुरुआती मूंगफली स्टॉक, पैकेजिंग सामग्री, लेबर, टेस्टिंग और मार्केटिंग का खर्च भी जोड़ना होगा. इसलिए केवल मशीन की कीमत देखकर बजट तय करना सही नहीं होगा. एक छोटे सेमी-ऑटोमैटिक मॉडल के लिए करीब 7-8 लाख रुपये लग सकते हैं. इसके बाद अन्य जरूरी चीजों को शामिल किया जा सकता है.

कच्चा माल सबसे बड़ा खर्च

इस बिजनेस में मूंगफली की खरीद सबसे महत्वपूर्ण खर्चों में से एक होगी. उत्पादन लागत में कच्चे माल की हिस्सेदारी काफी बड़ी होती है. इसलिए किसानों, मंडियों या स्थानीय सप्लायर्स से अच्छी गुणवत्ता की मूंगफली उचित कीमत पर खरीदने की व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि मूंगफली की गुणवत्ता सीधे तेल की मात्रा और अंतिम उत्पाद की क्वालिटी पर असर डालती है.

लाइसेंस और पैकेजिंग का रखें ध्यान

खाद्य उत्पाद होने के कारण बिजनेस शुरू करने से पहले लागू FSSAI रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस और स्थानीय नियमों की जांच करना जरूरी है. इसके अलावा पैकेजिंग, लेबलिंग, वजन, बैच और अन्य अनिवार्य जानकारी से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. तेल को खुले रूप में बेचने के बजाय अपनी ब्रांडिंग के साथ बोतल या पाउच में पैक करके बाजार में उतारने से बिजनेस को अलग पहचान मिल सकती है.

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