Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे के खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'

शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे के खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'

शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे मराठा समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और अलग-अलग समुदायों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं. 

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 23 Oct 2026 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे को 500 करोड़ रुपये दिए जाने के दावे वाली ऑडियो क्लिप वायरल होने के बीच शिवसेना नेता रामदास कदम ने शुक्रवार को गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ‘खत्म’ करने के लिए जरांगे ने बीजेपी के साथ साजिश रची है.

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार (22 अक्टूबर) ऑडियो क्लिप जारी कर उनके आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया था. रामदास कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जरांगे मराठा समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं. 

अब जरांगे बेनकाब हो गए हैं- रामदास कदम

उन्होंने दावा किया कि अब जरांगे ‘बेनकाब’ हो गए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), BJP और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में ‘महायुति’ सरकार का हिस्सा हैं. एकनाथ शिंदे के संदर्भ में कदम ने कहा, ‘‘आप (जरांगे) बीजेपी के साथ मिलकर एक मराठा नेता को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.’’ उन्होंने जरांगे पर राज्य में विभिन्न सरकारी निविदाओं से जुड़े होने का आरोप भी लगाया.

प्रवीण दरेकर का नाम भी ऑडियो क्लिप में है- रामदास कदम

पूर्व मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर का नाम भी ऑडियो क्लिप में है. जरांगे ने गुरुवार को जालना में यह ऑडियो क्लिप जारी करते हुए आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के जरिए कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये देने की बात फैलाकर उन्हें ‘चुप कराने’ और आरक्षण आंदोलन को कुचलने के लिए साजिश रची गई थी.

कथित बातचीत में एक व्यक्ति दावा करता सुनाई देता है कि सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे को 500 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. रिकॉर्डिंग के एक अन्य हिस्से में विधानसभा चुनाव में जरांगे के प्रभाव से पार्टी को होने वाले संभावित लाभ पर चर्चा की गई है.

'अगर एकनाथ शिंदे को CM बनना है तो BJP से...', रामदास अठावले का बड़ा बयान

Published at : 23 Oct 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Explained: अंडरवर्ल्ड मुंबई से ही क्यों शुरू हुआ? जबकि दिल्ली राजधानी और कोलकाता के किनारे समुद्र
अंडरवर्ल्ड मुंबई से ही क्यों शुरू हुआ? जबकि दिल्ली राजधानी और कोलकाता किनारे समुद्र
महाराष्ट्र
मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भी आया ईमेल
मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को भी आया ईमेल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: दोस्त को पहले तेज रफ्तार कार से उड़ाया, फिर डंडे से चेहरा कुचलकर हत्या!
महाराष्ट्र: दोस्त को पहले तेज रफ्तार कार से उड़ाया, फिर डंडे से चेहरा कुचलकर हत्या!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च
महाराष्ट्र: सूखे के बीच किसानों को विदेश भेजेगी सरकार, करोड़ों रुपये करेगी खर्च
Advertisement

वीडियोज

UP MLC Election 2026: 'पोस्टर पॉलिटक्स' जारी...कौन किस पर भारी? | ABP News | UP Breaking | BJP | SP
Chitra Tripathi: अंगूर 'खट्टे' तो SIR पर कौन अटके-कौन 'भटके'! | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | ABP
BJP-Akali Dal Alliance | Punjab Election 2027: बनी बात...बीजेपी-अकाली दल साथ-साथ! | Amit Shah
Bollywood News: मुंबई प्रेसर कॉन्फ्रेंस के साथ IIFA 2027 का ग्रैंड काउंटडाउन हुआ शुरू (23.10.26)
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस की बैठक, हरियाणा को सौंपा 1 लाख लोग लाने का जिम्मा
रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस की बैठक, हरियाणा को सौंपा 1 लाख लोग लाने का जिम्मा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
इंडिया
राहुल गांधी को PM मोदी ने बताया 'फेल प्रोडक्ट' तो भड़के शशि थरूर, बोले- 'एक नाकाम...'
राहुल गांधी को PM मोदी ने बताया 'फेल प्रोडक्ट' तो भड़के शशि थरूर, बोले- 'एक नाकाम...'
इंडिया
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
विश्व
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget