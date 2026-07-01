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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबारिश में बार-बार बीमार नहीं होंगी बकरियां, ये पत्तियां बढ़ाएंगी उनकी इम्यूनिटी

बारिश में बार-बार बीमार नहीं होंगी बकरियां, ये पत्तियां बढ़ाएंगी उनकी इम्यूनिटी

Goat Fodder Tips: बारिश के मौसम में बकरियों को बार-बार होने वाली बीमारियों से बचाना अब बेहद आसान है. घर के आसपास मिलने वाली कुछ खास पत्तियों को खिलाकर आप उनकी इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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Goat Fodder Tips: बरसात का मौसम बकरी पालन के लिए सबसे मुश्किल समय माना जाता है. इस दौरान नमी बढ़ने, कीचड़, गंदे पानी और बैक्टीरिया के तेजी से फैलने की वजह से बकरियों में बुखार, दस्त, निमोनिया और दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. अगर इस मौसम में खानपान पर खास ध्यान न दिया जाए तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है. 

ऐसे में पशुपालकों को सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय बकरियों की डाइट में कुछ प्राकृतिक और पोषक पत्तियों को भी शामिल करना चाहिए. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल और औषधीय गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद करते हैं. हालांकि कोई भी नई पत्ती का चारा स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही खिलाना बेहतर रहता है.

इन पत्तियों से मिल सकता है बड़ा फायदा

बरसात के मौसम में सहजन, अमरूद, गिलोय, नीम और बरगद जैसी कई पेड़ों की पत्तियां बकरियों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं. सहजन की पत्तियां प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो शरीर को ताकत देने में मदद करती हैं. अमरूद की पत्तियां पाचन को बेहतर रखने में सहायक मानी जाती हैं. 

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वहीं गिलोय और नीम की पत्तियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं. जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इन पत्तियों को हमेशा साफ और ताजा अवस्था में ही खिलाएं. सड़ी-गली या फफूंद लगी पत्तियां खिलाने से फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है.

देखभाल भी है उतनी ही जरूरी

बरसात में बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए साफ-सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए. बाड़े में पानी जमा न होने दें और फर्श को सूखा रखने की कोशिश करें. पीने के लिए हमेशा साफ पानी उपलब्ध कराएं और गीला या खराब चारा बिल्कुल न खिलाएं. समय-समय पर कृमिनाशक दवा और जरूरी टीकाकरण भी करवाएं जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा कम रहे. 

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अगर किसी बकरी में सुस्ती, भूख कम लगना या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें. संतुलित आहार, साफ माहौल और नियमित देखभाल के साथ बकरियां पूरे बारिश के मौसम में स्वस्थ रह सकती हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fodder Farming Tips Goat Farming
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