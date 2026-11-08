ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSugarcane Farming: गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार

Sugarcane Farming: गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार

Sugarcane Cos 23232: गन्ने की पुरानी किस्म सी.ओ. 0238 में लाल सड़न रोग से परेशान किसानों के लिए नई किस्म तैयार की गई है. इसकी पैदावार और चीनी रिकवरी के नतीजे भी काफी अच्छे मिले हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 08 Nov 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

Ganne Ki Kheti: गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से किसान ऐसी किस्म का इंतजार कर रहे थे, जो पुरानी लोकप्रिय किस्म सी.ओ. 0238 का अच्छा विकल्प बन सके. दरअसल, सी.ओ. 0238 में लाल सड़न रोग लगने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था. 

अब वैज्ञानिकों ने इसका विकल्प तैयार कर लिया है. गन्ने की नई किस्म का नाम को.शा. 23232 रखा गया है. परीक्षण के दौरान इस किस्म की औसत पैदावार करीब 95 टन प्रति हेक्टेयर तक मिली है. इसके साथ ही चीनी की रिकवरी के मामले में भी इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Seedless Parwal: बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
एग्रीकल्चर
Crop Loan Waiver: किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम
किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम
एग्रीकल्चर
Winter Farming Tips: बदलते मौसम में पाला खराब कर सकता है ये फसलें, जानें क्या करें किसान?
बदलते मौसम में पाला खराब कर सकता है ये फसलें, जानें क्या करें किसान?
एग्रीकल्चर
Soil Health: खेत की मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, किसान अपनाएं ये आसान तरीके
खेत की मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, किसान अपनाएं ये आसान तरीके

सी.ओ. 0238 की जगह ले सकती है नई किस्म

सी.ओ. 0238 गन्ने की ऐसी किस्म रही है, जिसे किसान बड़े पैमाने पर लगाते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों में इस किस्म पर लाल सड़न रोग का असर बढ़ने लगा. इस बीमारी की वजह से गन्ने के पौधे अंदर से खराब होने लगते हैं और कई बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

इसी परेशानी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने नई किस्म तैयार करने पर काम किया. को.शा. 23232 को लाल सड़न रोग के प्रति मध्यम रूप से रोगरोधी बताया गया है. यानी इस किस्म में बीमारी का असर झेलने की कुछ क्षमता है, लेकिन किसानों को फिर भी फसल की नियमित निगरानी करनी होगी.

तेजी से बढ़ता है गन्ना, समय पर करें बंधाई

नई किस्म की एक खास बात यह है कि, इसके पौधों की बढ़वार तेजी से होती है. ऐसे में किसानों को समय पर गन्ने की बंधाई करने की सलाह दी गई है. बंधाई करने से गन्ने के पौधे गिरने से बचते हैं. साथ ही खेत में हवा और धूप का आना-जाना भी ठीक रहता है. इससे पौधों की बढ़वार और गन्ने के विकास में मदद मिलती है.
Sugarcane Farming: गन्ने की नई किस्म तैयार, एक हेक्टेयर में 95 टन तक होगी पैदावार

यह भी पढ़ें: खेत में दीमक से हैं परेशान, ऐसे में क्या करें किसान? जानें यहां

एक हेक्टेयर में 95 टन तक पैदावार

पैदावार के मामले में भी को.शा. 23232 ने अच्छे नतीजे दिए हैं. अलग-अलग परीक्षणों में इसकी औसत पैदावार करीब 95 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई है. चीनी मिलों में भी इस किस्म का परीक्षण किया गया, जहां इसके नतीजे अच्छे रहे. चीनी की रिकवरी के मामले में भी इसने बेहतर प्रदर्शन किया है. इससे किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

मिनी किट से मिलेगा नई किस्म का बीज

फिलहाल इस किस्म का बीज किसानों को मिनी किट के जरिए दिया जा रहा है. यानी शुरुआत में उन्हें थोड़ी मात्रा में बीज उपलब्ध कराया जाएगा. वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान इस बीज को खेत में लगाएं और उससे तैयार होने वाले स्वस्थ गन्ने से आगे के लिए बीज तैयार करें. इससे धीरे-धीरे उनके पास बीज की मात्रा बढ़ सकेगी. आने वाले समय में इस किस्म का बीज ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें: खेत की मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, किसान अपनाएं ये आसान तरीके

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Seedless Parwal: बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
बिना बीज वाले परवल की बढ़ गई डिमांड, किचन गार्डन में ऐसे करें इसकी खेती
एग्रीकल्चर
Crop Loan Waiver: किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम
किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम
एग्रीकल्चर
Winter Farming Tips: बदलते मौसम में पाला खराब कर सकता है ये फसलें, जानें क्या करें किसान?
बदलते मौसम में पाला खराब कर सकता है ये फसलें, जानें क्या करें किसान?
एग्रीकल्चर
Soil Health: खेत की मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, किसान अपनाएं ये आसान तरीके
खेत की मिट्टी को बनाना है उपजाऊ, किसान अपनाएं ये आसान तरीके
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने खाई कसम, कहा- 'तब तक केक नहीं काटूंगा जब तक...'
हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने खाई कसम, कहा- 'तब तक केक नहीं काटूंगा जब तक...'
बिहार
राइज एंड फॉल 2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप पर भड़के, जोकर तक कह दिया
राइज एंड फॉल 2 के विजेता शहजाद पूनावाला तेज प्रताप पर भड़के, जोकर तक कह दिया
बॉलीवुड
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
क्रिकेट
'भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ', वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
‘भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ‘, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
इंडिया
UP कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़की BJP, कहा- 'आपको माफी मांगनी पड़ेगी वरना...'
UP कांग्रेस प्रभारी के बयान पर भड़की BJP, कहा- 'आपको माफी मांगनी पड़ेगी वरना...'
Home Tips
Coffee Stains Removal: फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
शिक्षा
Army Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget