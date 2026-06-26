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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम से कम पानी में भी ये फसलें देती हैं बंपर पैदावार, मानसून कमजोर हुआ तब भी नहीं पड़ेगा खेती पर फर्क

कम से कम पानी में भी ये फसलें देती हैं बंपर पैदावार, मानसून कमजोर हुआ तब भी नहीं पड़ेगा खेती पर फर्क

Farming Tips: अगर बारिश उम्मीद से कम हो जाए, तब भी खेती को पूरी तरह नुकसान से बचाया जा सकता है. बस फसल का चुनाव सोच-समझकर करना होगा. सही चुनाव किसानों का खर्च घटाने के साथ कमाई भी बढ़ा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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Farming Tips: हर साल बदलते मौसम और कमजोर पड़ते मानसून की वजह से किसानों की सबसे बड़ी चिंता सिंचाई को लेकर रहती है. कई इलाकों में बारिश समय पर नहीं होती तो कहीं पानी की कमी खेती पर सीधा असर डालती है. ऐसे में अगर ऐसी फसलें चुनी जाएं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है. तो सूखे जैसे हालात में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. 

इससे न सिर्फ सिंचाई का खर्च कम होता है बल्कि उत्पादन भी अच्छा रहता है. आज कई किसान पारंपरिक फसलों के साथ ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं जो कम संसाधनों में बेहतर रिटर्न देती हैं. सही तरीका और मिट्टी के मुताबिक फसल चुनी जाए तो पानी की बचत के साथ अच्छी कमाई भी की जा सकती है. 

बाजरा, ज्वार और दालें बेहतर ऑप्शन

अगर आपके इलाके में पानी की कमी रहती है. तो बाजरा और ज्वार जैसी मोटे अनाज वाली फसलें बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं. इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं जिससे कम नमी में भी पौधे अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं. इसके अलावा अरहर जैसी दाल वाली फसल भी कम पानी में बेहतर उत्पादन देने के लिए जानी जाती है. 

इन फसलों की खास बात यह है कि यह गर्म और सूखे मौसम को भी सहन कर लेती हैं. यही वजह है कि जिन इलाकों में मानसून कमजोर रहता है. वहां किसान इनकी खेती को अपनाने लगे हैं. बाजार में भी मोटे अनाज और दालों की मांग लगातार बढ़ रही है जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.

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तिल और मूंग से भी बढ़ेगा मुनाफा

कम पानी में अच्छी पैदावार देने वाली फसलों में तिल और मूंग भी शामिल हैं. इनकी खेती कम सिंचाई में आसानी से की जा सकती है और फसल तुलनात्मक तौर पर काफी कम समय में तैयार हो जाती है. अगर इनके साथ ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और मिट्टी में नमी बनाए रखने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए. 

तो पानी की बचत और ज्यादा हो सकती है. विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच कराई जाए और उसी के मुताबिक फसल का चुनाव किया जाए. इससे उर्वरकों का सही उपयोग होता है और उत्पादन बेहतर मिलता है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Monsoon Season Farming Tips Farming News
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