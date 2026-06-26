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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं कटहल, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन और मिलेगा मोटा दाम

अपने फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं कटहल, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन और मिलेगा मोटा दाम

Jackfruit In Farmhouse: अगर आपके फार्म हाउस में खाली जगह है तो एक ऐसा पेड़ लगा सकते हैं जो सालों तक काम आए. इससे घर की जरूरतें भी पूरी होंगी और एक्सट्रा उत्पादन से अच्छी कमाई का रास्ता भी खुल सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 11:14 AM (IST)
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Jackfruit In Farmhouse: अगर आपके फार्म हाउस में थोड़ी भी खाली जमीन है. तो कटहल का पौधा लगाना एक शानदार फैसला हो सकता है. यह ऐसा फलदार पेड़ है जो सालों तक उत्पादन देता है और कच्चे फल की सब्जी से लेकर पके फल तक हर तरीके से काम आता है. यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है.

एक बार पेड़ तैयार हो जाए तो परिवार की सब्जी की जरूरत भी काफी हद तक पूरी हो सकती है और एक्सट्रा फल बेचकर अच्छी कमाई भी की जा सकती है. खास बात यह है कि कटहल की खेती बहुत ज्यादा देखभाल नहीं मांगती. सही किस्म, सही जगह और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो यह पेड़ लंबे समय तक बेहतर पैदावार देता रहता है.

सही जगह और पौधा चुनना जरूरी

कटहल की अच्छी खेती की शुरुआत सही पौधे और सही जगह के चयन से होती है. इस पेड़ को खुली धूप पसंद है, इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां रोज कम से कम 6 से 8 घंटे धूप आती हो. पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं. दोमट या अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है. अगर जल्दी फल चाहते हैं तो बीज की बजाय ग्राफ्टेड पौधा लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है.

ऐसे करें रोपाई

पौधों के बीच करीब 8 से 10 मीटर की दूरी रखें जिससे पेड़ फैलने पर एक-दूसरे से न टकराएं. गड्ढे में सड़ी हुई गोबर की खाद और अच्छी मिट्टी मिलाकर पौधा लगाएं. बारिश का मौसम रोपाई के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि इस समय पौधा तेजी से जड़ पकड़ लेता है और शुरुआती बढ़वार भी बेहतर होती है.

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इन तरीकों से करें देखभाल 

कटहल का पौधा शुरुआती वर्षों में थोड़ी देखभाल मांगता है. समय पर सिंचाई, खरपतवार की सफाई और जैविक खाद देने से इसकी बढ़वार अच्छी रहती है. गर्मियों में जरूरत के अनुसार पानी दें लेकिन खेत में पानी खड़ा न रहने दें. समय-समय पर सूखी और कमजोर शाखाओं की छंटाई करने से पेड़ स्वस्थ रहता है और फल भी बेहतर आते हैं. फल तैयार होने पर सही समय पर तुड़ाई करना जरूरी है.जिससे क्वालिटी बनी रहे और बाजार में अच्छा दाम मिले.

इन वजहों से कटहल की डिमांड

कटहल का उपयोग सब्जी, अचार, चिप्स, मिठाइयों और कई प्रोसेस्ड उत्पादों में होता है. इसलिए इसकी मांग पूरे साल अलग-अलग रूप में बनी रहती है. यही वजह है कि एक बार तैयार हो चुका कटहल का बाग लंबे समय तक कम लागत में लगातार आमदनी देने वाला ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Jackfruit Farmhouse Farming News
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