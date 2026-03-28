इस राज्य के किसानों के खाते में आ रहे हैं 12000 रुपये, इन योजनाओं में मिल रहा डबल फायदा

मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही दो बड़ी योजनाओं की जुगलबंदी ने किसानों की किस्मत चमका दी है. पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अब मिलकर जबरदस्त असर दिखा रही हैं. इन दोनों स्कीमों के तालमेल से मध्य प्रदेश के लगभग 84 लाख से अधिक किसान परिवारों को हर साल 12000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिल रही है.