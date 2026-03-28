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इस राज्य के किसानों के खाते में आ रहे हैं 12000 रुपये, इन योजनाओं में मिल रहा डबल फायदा
MP Farmers Schemes: मध्य प्रदेश में पीएम-किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मिलकर किसानों को सालाना 12000 रुपये दे रही हैं. 84 लाख से ज्यादा किसानों को यह फायदा मिल रहा है.
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं जिनके लिए सरकार समय-समय पर तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती है. इनमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें मिलकर काम करती हैं. जिससे मदद हर किसान तक पहुंचे.
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Published at : 28 Mar 2026 05:21 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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