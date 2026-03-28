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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस राज्य के किसानों के खाते में आ रहे हैं 12000 रुपये, इन योजनाओं में मिल रहा डबल फायदा

इस राज्य के किसानों के खाते में आ रहे हैं 12000 रुपये, इन योजनाओं में मिल रहा डबल फायदा

MP Farmers Schemes: मध्य प्रदेश में पीएम-किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मिलकर किसानों को सालाना 12000 रुपये दे रही हैं. 84 लाख से ज्यादा किसानों को यह फायदा मिल रहा है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Mar 2026 05:25 PM (IST)
MP Farmers Schemes: मध्य प्रदेश में पीएम-किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मिलकर किसानों को सालाना 12000 रुपये दे रही हैं. 84 लाख से ज्यादा किसानों को यह फायदा मिल रहा है.

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं जिनके लिए सरकार समय-समय पर तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती है. इनमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें मिलकर काम करती हैं. जिससे मदद हर किसान तक पहुंचे.

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मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही दो बड़ी योजनाओं की जुगलबंदी ने किसानों की किस्मत चमका दी है. पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अब मिलकर जबरदस्त असर दिखा रही हैं. इन दोनों स्कीमों के तालमेल से मध्य प्रदेश के लगभग 84 लाख से अधिक किसान परिवारों को हर साल 12000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिल रही है.
मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही दो बड़ी योजनाओं की जुगलबंदी ने किसानों की किस्मत चमका दी है. पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अब मिलकर जबरदस्त असर दिखा रही हैं. इन दोनों स्कीमों के तालमेल से मध्य प्रदेश के लगभग 84 लाख से अधिक किसान परिवारों को हर साल 12000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिल रही है.
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साल 2025-26 के सरकारी आंकड़ों को देखें तो प्रदेश के लाखों किसान लाभार्थियों को अब तक 6700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. अक्सर छोटे और सीमांत किसान खेती के सीजन में नकदी की कमी से जूझते हैं. लेकिन अब इस भारी-भरकम मदद से उन्हें खाद और बीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता.
साल 2025-26 के सरकारी आंकड़ों को देखें तो प्रदेश के लाखों किसान लाभार्थियों को अब तक 6700 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. अक्सर छोटे और सीमांत किसान खेती के सीजन में नकदी की कमी से जूझते हैं. लेकिन अब इस भारी-भरकम मदद से उन्हें खाद और बीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता.
Published at : 28 Mar 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana CM Kisan Kalyan Yojana

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