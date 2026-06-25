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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत की सुरक्षा के लिए बेहद मददगार है ये सांप, एक बार खेत में छोड़ा तो चूहों का कर देगा सफाया

खेत की सुरक्षा के लिए बेहद मददगार है ये सांप, एक बार खेत में छोड़ा तो चूहों का कर देगा सफाया

Dhaman Snake: खेतों में चूहों के आतंक से परेशान किसानों के लिए एक ऐसा मददगार मौजूद सांप है जो बिना किसी खर्च के फसलों की पूरी सुरक्षा करता है. जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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Dhaman Snake: खेत में जैसे ही कोई सांप रेंगता हुआ दिखता है अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और लोग तुरंत लाठी-डंडा ढूंढने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सांप जान लेने नहीं बल्कि कुछ किसानों की मदद करने आते हैं. दरअसल खेतों में फसल को सबसे ज्यादा चोट चूहे पहुंचाते हैं. 

जो बोरे के बोरे अनाज तो खराब करते ही हैं मेड़ों को भी खोखला कर देते हैं. इस मुसीबत से बचने में मदद करते हैं धामन सांप, जिसे दुनियाभर में रैट स्नेक के नाम से भी जाना जाता है. यह सांप पूरी तरह बिना जहर का होता है और इसका सबसे मनपसंद खाना ही चूहे हैं. अगर यह खेत में मौजूद हो तो चूहों की इतनी हिम्मत नहीं कि वह फसल को हाथ भी लगा सकें.

चूहों का पक्का इलाज

चूहों को भगाने के लिए जब हम बाजार से महंगी दवाएं या केमिकल वाला जहर लाकर खेतों में डालते हैं. तो उससे हमारी मिट्टी की सेहत खराब होती है और अनजाने में दूसरे बेकसूर जीव भी मारे जाते हैं. धामन सांप इस पूरी झंझट का एकदम देसी और पक्का इलाज है. यह सांप इतना फुर्तीला होता है कि सीधे चूहों के बिलों के अंदर घुसकर उनका शिकार कर लेता है. 

बिना पैसे का रखवाला

एक्सपर्ट्स की मानें तो एक अकेला धामन सांप सालभर में सैकड़ों चूहों को चट कर जाता है. जिससे किसानों का हजारों का नुकसान बच जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके होने से फसल बिना किसी केमिकल के एकदम सुरक्षित रहती है. इसलिए इसे किसानों का सबसे सच्चा और बिना सैलरी वाला चौकीदार कहा जाता है.

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इस तरीके से करें पहचान

गांव-देहात में अक्सर लोग जानकारी न होने की वजह से धामन सांप को भी जहरीला समझ बैठते हैं और डर के मारे उसे मार देते हैं जो कि बहुत बड़ी भूल है. दिखने में यह हल्का पीला, भूरा या मटमैले रंग का होता है और इसकी लंबाई बाकी आम सांपों से थोड़ी ज्यादा होती है.

नहीं होता बिल्कुल जहर

आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर रत्ती भर भी जहर नहीं होता और यह इंसानों को देखते ही खुद दूर भागने की कोशिश करता है. इसे मारने के बजाय अगर खेत में रहने दिया जाए तो चूहेमार दवाओं का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Snakes Farming News Dhaman Snake
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