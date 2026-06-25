खेत की सुरक्षा के लिए बेहद मददगार है ये सांप, एक बार खेत में छोड़ा तो चूहों का कर देगा सफाया

Dhaman Snake: खेत में जैसे ही कोई सांप रेंगता हुआ दिखता है अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और लोग तुरंत लाठी-डंडा ढूंढने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सांप जान लेने नहीं बल्कि कुछ किसानों की मदद करने आते हैं. दरअसल खेतों में फसल को सबसे ज्यादा चोट चूहे पहुंचाते हैं.

जो बोरे के बोरे अनाज तो खराब करते ही हैं मेड़ों को भी खोखला कर देते हैं. इस मुसीबत से बचने में मदद करते हैं धामन सांप, जिसे दुनियाभर में रैट स्नेक के नाम से भी जाना जाता है. यह सांप पूरी तरह बिना जहर का होता है और इसका सबसे मनपसंद खाना ही चूहे हैं. अगर यह खेत में मौजूद हो तो चूहों की इतनी हिम्मत नहीं कि वह फसल को हाथ भी लगा सकें.

चूहों का पक्का इलाज

चूहों को भगाने के लिए जब हम बाजार से महंगी दवाएं या केमिकल वाला जहर लाकर खेतों में डालते हैं. तो उससे हमारी मिट्टी की सेहत खराब होती है और अनजाने में दूसरे बेकसूर जीव भी मारे जाते हैं. धामन सांप इस पूरी झंझट का एकदम देसी और पक्का इलाज है. यह सांप इतना फुर्तीला होता है कि सीधे चूहों के बिलों के अंदर घुसकर उनका शिकार कर लेता है.

बिना पैसे का रखवाला

एक्सपर्ट्स की मानें तो एक अकेला धामन सांप सालभर में सैकड़ों चूहों को चट कर जाता है. जिससे किसानों का हजारों का नुकसान बच जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके होने से फसल बिना किसी केमिकल के एकदम सुरक्षित रहती है. इसलिए इसे किसानों का सबसे सच्चा और बिना सैलरी वाला चौकीदार कहा जाता है.

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इस तरीके से करें पहचान

गांव-देहात में अक्सर लोग जानकारी न होने की वजह से धामन सांप को भी जहरीला समझ बैठते हैं और डर के मारे उसे मार देते हैं जो कि बहुत बड़ी भूल है. दिखने में यह हल्का पीला, भूरा या मटमैले रंग का होता है और इसकी लंबाई बाकी आम सांपों से थोड़ी ज्यादा होती है.

नहीं होता बिल्कुल जहर

आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर रत्ती भर भी जहर नहीं होता और यह इंसानों को देखते ही खुद दूर भागने की कोशिश करता है. इसे मारने के बजाय अगर खेत में रहने दिया जाए तो चूहेमार दवाओं का खर्च पूरी तरह बच जाता है.

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