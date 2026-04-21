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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकेंचुओं की खेती कर हर साल लाखों कमा सकते हैं किसान भाई, ऐसे करें शुरुआत

केंचुओं की खेती कर हर साल लाखों कमा सकते हैं किसान भाई, ऐसे करें शुरुआत

Earthworm Farming Tips: केंचुआ पालन आज के समय में किसानों के लिए कमाई का एक शानदार जरिया बन चुका है. कम इन्वेस्टमेंट और सही मैनेजमेंट के साथ आप घर बैठे शुद्ध जैविक खाद तैयार कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Apr 2026 10:51 AM (IST)
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Earthworm Farming Tips: आज के दौर में खेती सिर्फ अनाज उगाने तक ही नहीं रह गई है. बल्कि यह एक हाई-प्रॉफिट बिजनेस मॉडल बन चुकी है. अगर आप भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं. जिससे आपकी जेब हमेशा गरम रहे तो केंचुआ पालन यानी वर्मीकंपोस्टिंग आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है. इसे काला सोना कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ते क्रेज की वजह से मार्केट में खाद की डिमांड आसमान छू रही है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी डिग्री या करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. बस थोड़ी सी सही जानकारी और मैनेजमेंट के साथ आप अपने गांव या कस्बे में ही रहकर लाखों का टर्नओवर खड़ा कर सकते हैं. यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक स्मार्ट तरीका भी है. जानें केंचुआ की खेती शुरू करने का सही तरीका.

ऐसे शुरू करें केंचुओं की खेती 

वर्मीकंपोस्ट यूनिट शुरू करना उतना ही आसान है. जितना कि एक छोटा बगीचा तैयार करना. शुरुआत में आपको बस कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है जैसे गोबर, खेती का कचरा और केंचुओं की अच्छी नस्ल. आप कच्ची जमीन पर या सीमेंट के पक्के बेड बनाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि केंचुओं को नमी और अंधेरा पसंद है.

इसलिए बेड को छांव में रखें और समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहें. जैसे-जैसे केंचुए गोबर को खाद में बदलते हैं आपकी कमाई का मीटर चालू हो जाता है. एक बार सेटअप तैयार हो गया तो आप हर कुछ महीनों में खाद की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. यह बिजनेस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न की तलाश में रहते हैं.

यह भी पढ़ें: Top 5 Government Schemes For Farmers: खेती-किसानी के लिए इन 5 योजनाओं में मिलती है तगड़ी सब्सिडी, किसान जान लें काम की बात

ऐसे होती है कमाई

खाद तैयार होने के बाद असली खेल शुरू होता है. आजकल शहर के लोग अपनी किचन गार्डनिंग और नर्सरी के लिए शुद्ध खाद ढूंढते रहते हैं. आप अपनी खाद को अट्रैक्टिव ब्रांडिंग के साथ पैकेट में पैक करके लोकल मार्केट, नर्सरी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं. सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि आप केंचुओं को बेचकर भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं.

क्योंकि नए यूनिट लगाने वाले लोग हमेशा केंचुओं की तलाश में रहते हैं. अगर आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और बल्क ऑर्डर के जरिए आपकी कमाई लाखों में पहुंच सकती है. सही पैकेजिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को सीधे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं जो बिचौलियों का कमीशन खत्म कर देता है.

वर्मीकंपोस्ट यूनिट की देखभाल के टिप्स

इस बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए आपको केंचुओं की सेहत का खास ख्याल रखना होगा. हमेशा याद रखें कि केंचुओं को ताजा गोबर न देकर कम से कम 10 से 15 दिन पुराना और ठंडा गोबर ही दें. बेड का तापमान सही बना रहे इसके लिए जूट की बोरियों या पराली का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रहता है. 

समय-समय पर बेड की पलटाई करते रहें जिससे केंचुओं को ऑक्सीजन मिलती रहे और वे तेजी से काम कर सकें. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका वर्मीकंपोस्टिंग का बिजनेस फेल नहीं होगा और आप खेती के साथ-साथ एक शानदार केंचुआ पालन बिजनेसमैन बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Off Season Vegetable Farming : ऑफ-सीजन में ये सब्जियां उगाएं किसान, दोगुनी हो जाएगी इनकम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Apr 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Earthworm
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