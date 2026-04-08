हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिहार सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं ये योजनाएं, जानें किसमें कितना फायदा?

बिहार सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं ये योजनाएं, जानें किसमें कितना फायदा?

Bihar Government Schemes For Farmers: बिहार सरकार की ओर से किसानों के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं. इन स्कीम्स से छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Apr 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Government Schemes For Farmers:  बिहार सरकार आजकल खेती को घाटे का सौदा नहीं बल्कि एक फायदे वाला बिजनेस बनाने के लिए किसीानों के लिए स्कीम्स की बौछार कर रही है. इन योजनाओं का असल मकसद किसानों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालना और उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स से लैस करना है. जिससे प्रोडक्शन में कोई कमी न आए. चाहे बात सिंचाई की हो, नए बीज खरीदने की या फिर फसल खराब होने पर मुआवजे की.

बिहार सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर कदम पर किसानों के साथ खड़ा नजर आता है. इन सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इनका प्रोसेस अब काफी हद तक डिजिटल हो गया है. जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो रहा है. अगर आप बिहार के किसान हैं तो इन स्कीम्स की जानकारी रखकर आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं. जान लीजिए अपने फायदे की बात.

कृषि यंत्रीकरण योजना

बिहार में खेती को आसान बनाने के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दे रही है. जिससे छोटे किसान भी बड़ी मशीनें खरीद सकें. इस योजना के तहत ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और बुवाई की मशीनों पर 40 से 80 परसेंट तक की छूट दी जाती है. यह स्कीम उन किसानों के लिए वरदान है जो लेबर की कमी और महंगे किराए से परेशान रहते हैं.

  • किसान भाई डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पसंद की मशीन पर सब्सिडी पा सकते हैं.
  • इसमें खास तौर पर पराली मैनेजमेंट और कल्टीवेटर जैसी मशीनों पर एक्स्ट्रा फोकस किया जा रहा है. जिससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे.

यह भी पढ़ें: कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 

यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी फसलें मौसम की मार, ओलावृष्टि या बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती हैं. इसमें बाकी इंश्योरेंस स्कीम की तरह कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता. बल्कि नुकसान होने पर सरकार सीधे मदद करती है. इसमें रबी और खरीफ दोनों सीजन की मुख्य फसलों को कवर किया गया है. ताकि किसानों का रिस्क कम हो सके.

  • फसल 20 परसेंट से ज्यादा नुकसान होने पर 7500 रुपये और उससे ज्यादा नुकसान पर 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की मदद मिलती है.
  • इसके लिए किसान को सरकारी पोर्टल पर अपनी फसल की जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. जिससे कि उन्हें सर्वे के बाद पैसा मिल सके.

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन 

बिहार सरकार फल, फूल और सब्जियों की खेती को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चला रही है. जिसमें पॉली हाउस और शेड नेट लगाने के लिए तगड़ा फंड मिलता है. इसके साथ ही खेती की लागत कम करने के लिए डीजल अनुदान योजना भी काफी पॉपुलर है. जो सिंचाई के लिए होने वाले खर्च में बड़ी राहत देती है. यह सीधा पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए पहुंचता है.

  • आम, लीची, मशरूम और शहद उत्पादन के लिए सरकार यूनिट सेटअप करने पर 50 परसेंट तक की सहायता राशि प्रदान करती है.
  • ड्रिप सिंचाई यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत सिंचाई सिस्टम लगाने पर भी सरकार किसानों को बहुत कम खर्च में टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रही है.

यह भी पढ़ें: Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Bihar Government
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बिहार सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं ये योजनाएं, जानें किसमें कितना फायदा?
बिहार सरकार ने किसानों के लिए चला रखी हैं ये योजनाएं, जानें किसमें कितना फायदा?
एग्रीकल्चर
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
एग्रीकल्चर
Pig farming scheme: एक सुअर पर सालभर में एक लाख की कमाई, जानें इसके लिए कितना पैसा देती है सरकार?
एक सुअर पर सालभर में एक लाख की कमाई, जानें इसके लिए कितना पैसा देती है सरकार?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' US-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने लूट लिया Box Office, 6 दिन में 302% कमा डाला मुनाफा
'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस फिल्म ने महज 6 दिन में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 302% कमा डाला मुनाफा
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Heart Disease Prevention: हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
एग्रीकल्चर
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget