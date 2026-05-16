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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBeekeeping Subsidy: खेती के साथ करेंगे ये काम तो डबल हो जाएगी इनकम, 85% तक सब्सिडी देती है सरकार

Beekeeping Subsidy: खेती के साथ करेंगे ये काम तो डबल हो जाएगी इनकम, 85% तक सब्सिडी देती है सरकार

Beekeeping Subsidy: इससे न सिर्फ शहद उत्पादन होता है, बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ती है. खास बात यह है कि हरियाणा और कई राज्यों की सरकार इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 85% तक सब्सिडी देती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 May 2026 06:29 PM (IST)
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Beekeeping Subsidy: आज के समय में खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रही है. किसान अब ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं, जिससे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके. ऐसे में मधुमक्खी पालन एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में सामने आ रहा है. इससे न सिर्फ शहद उत्पादन होता है, बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ती है.

खास बात यह है कि हरियाणा और कई राज्यों की सरकार इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 85% तक सब्सिडी देती है. मधुमक्खी पालन एक छोटा निवेश वाला, लेकिन मुनाफा देने वाला बिजनेस है, जिसे किसान अपने खेतों और बागों में आसानी से जोड़ सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि खेती के साथ मधुमक्खी पालन करेंगे तो इनकम कैसे डबल हो जाएगी. 

मधुमक्खी पालन क्यों फायदेमंद है?

मधुमक्खी पालन में ज्यादा जमीन या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती है.  किसान अपने खेत के किनारे या बगीचों में मधुमक्खी के बक्से रख सकते हैं. मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और इस प्रक्रिया में फूलों का पोलिनेशन करती हैं. इसका मतलब है कि फसल में फूल और फल ज्यादा लगते हैं, इससे किसान को दो बड़े फायदे  होते हैं. जिसमें पहला शहद से आय और दूसरा फसल से बेहतर पैदावार होना. इससे किसान एक ही समय में अपनी खेती और मधुमक्खी पालन दोनों से कमाई कर सकता है.

मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की सब्सिडी योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सब्सिडी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को मधुमक्खी बक्सों, कॉलोनियों और जरूरी आधुनिक उपकरणों पर भारी आर्थिक सहायता दी जा रही है.  जिसमें एक मधुमक्खी बक्से की कीमत 2,250 है, जिस पर सरकार लगभग 1,700 की सब्सिडी देती है, और किसान अधिकतम 50 बक्सों तक इसका फायदा ले सकते हैं. इसी तरह, 8 फ्रेम वाली मधुमक्खी कॉलोनी की कीमत 2,000 है, जिस पर लगभग 1,700 का अनुदान मिलता है, और कॉलोनियों की संख्या भी 50 तक सीमित है. मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी उपकरणों की लागत 18 से 21,280 के बीच होती है, जिन पर 11 से 14,250 तक की सब्सिडी दी जाती है. इन सब्सिडियों के कारण शुरुआती निवेश बहुत कम हो जाता है, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं. 

कम लागत में कैसे शुरू करें मधुमक्खी पालन?

मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है. अगर कोई किसान 10 बक्सों से शुरुआत करता है, तो कुछ ही महीनों में शहद का उत्पादन शुरू हो सकता है. शुद्ध शहद की मांग हमेशा बनी रहती है. इसके अलावा, मधुमक्खियों से मोम, रॉयल जेली और पोलिनेशन जैसे अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है. 

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मधुमक्खी पालन से इनकम कैसे डबल हो जाएगी?

मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद तक सीमित नहीं है. ये आपके खेत की फसल के लिए भी बेहद फायदेमंद है.मधुमक्खियां फूलों को बीज और फल बनाने में मदद करने वाली सबसे अच्छी प्राकृतिक जीव हैं, यानी ये सबसे अच्छे पोलिनेटर, परागणकर्ता हैं.  सरसों, सूरजमुखी, फल और सब्जियों में इनकी  पोलिनेशन  प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती है, जिससे फूल और फल ज्यादा लगते हैं और फसल की पैदावार बढ़ती है. ऐसे में किसान को डबल फायदा मिलता है. जिसमें एक तरफ शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों से आय और दूसरी तरफ अपनी मुख्य फसल से बढ़ी हुई पैदावार मिलना. 

सब्सिडी लेने का तरीका क्या है?

मधुमक्खी पालन सब्सिडी पाने के लिए किसानों को अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करना होगा. आवेदन के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र, जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट जरूरी है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग के तहत वेरिफिकेशन किया जाता है और सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है. 

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Published at : 16 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Agriculture Business Beekeeping Double Income Farming Beekeeping Subsidy
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