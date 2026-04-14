Fixed Deposit: अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए समय-समय पर निवेश करते रहना जरूरी है. निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) एक बढ़िया ऑप्शन है. इसी के मद्देनजर Zerodha ने अपने Zerodha Coin प्लेटफॉर्म में एक नए फीचर को शामिल किया है.

इसकी मदद से यूजर्स अब बैंक के चक्कर काटे बिना और लंबी कतारों में घंटों इंतजार किए वगैर आसानी से FD में निवेश कर सकते हैं. इसका मकसद है कि निवेशकों को एक ही जगह पर सुरक्षित और मार्केट-लिंक्ड निवेश का विकल्प दिलाना है. Zerodha ने Blostem के साथ मिलकर यह सर्विस लॉन्च की है. इसकी मदद से निवेशक अब सिर्फ एक क्लिक के जरिए अपनी बचत को FD में लगा सकते हैं.

फिलहाल इस फीचर के तहत Suryoday Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank और Unity Small Finance Bank जैसे तीन स्मॉल फाइनेंस बैंकों को जोड़ा गया ह, जो FD पर लगभग 8 परसेंट तक सालाना इंटरेस्ट की भी सुविधा दे रहे हैं. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें निवेशक एफडी के लिए सिर्फ 7 दिनों से लेकर 60 महीनों तक का विकल्प चुन सकते हैं.

एक ही जगह निवेश के कई ऑप्शन

Coin App में पहले से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और NPS जैसे लॉन्ग-टर्म निवेश के ऑप्शंस मौजूद हैं और अब FD भी इसका हिस्सा है. यानी आप अब एक ही प्लेटफॉर्म में इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम तीनों में एक ही प्लेटफॉर्म से पैसा लगा सकेंगे. Zerodha की यह नई पहल अब इसे 'डिस्काउंट ब्रोकर' से एक 'कम्प्लीट वेल्थ मैनेजर' बना रही है.

जानें पूरा प्रॉसेस

सबसे पहले Zerodha का Coin App खोलें और More टैब में जाकर Fixed Income/FD का ऑप्शन चुनें.

अब तीन स्मॉल फाइनेंस बैंकों (Suryoday Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank और Unity Small Finance Bank) में से किसी एक को ब्याज दर और टेन्योर के हिसाब से चुनें.

अब eKYC के लिए अपना पैन और आधार नंबर डालें. इसके बाद एक Video KYC होगा, जिसमें बैंक प्रतिनिधि आपसे वीडियो कॉल पर बात करेगा.

इसके बाद आप अपने लिंक किए गए बैंक अकाउंट से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

FD बुक होने के बाद आपको ऐप में ही सर्टिफिकेट और डिजिटल रसीद मिल जाएगी.

एफडी पर मिलेगा इंश्योरेंस

सुरक्षा के लिहाज से भी ऐप के जरिए FD पर निवेश बेहतर माना जा रहा है. यानी कि इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं है. ऐप के जरिए की गई FD पर DICGC (RBI की संस्था) की तरफ से 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है. अकसर स्मॉल फाइनेंस बैंक SBI या HDFC जैसे बड़े बैंकों के मुकाबले 1-2 परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं. इसमें मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की भी सुविधा है. हालांकि, इस पर 0.5-1 परसेंट तक जुर्माना लग सकता है.

ये भी पढ़ें:

Sukanya Account: बेटी के भविष्य का सवाल, सुकन्या योजना में '21 साल' का असली नियम क्या है?