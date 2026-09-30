बाइक खड़ी थी फिर भी कट गया चालान? जानें कैसे कर सकते हैं शिकायत

आज के समय में ट्रैफिक नियमों की निगरानी के लिए E-Challan सिस्टम का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में सड़क पर बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है और ई-चालान भी जारी किया जा सकता है. लेकिन कई बार तकनीकी गलती या गलत तरीके से दर्ज किए गए सबूत की वजह से वाहन मालक के नाम पर ऐसा चालान आ जाता है, जिसमें उसकी गलती नहीं है.

यानी अगर बिना हेलमेट का चालान ऐसी तस्वीर के आधार पर काट दिया गया है, जिसमें गाड़ी सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये मामला थोड़ा अलग हो सकता है. ऐसे में गलत तरीके से जारी हुए चालान पर उसे बिना जांचे पेमेंट करने के बजाय पहले चालान की जानकारी और फोटो जरूर देख लें.

खड़ी गाड़ी का बिना हेलमेट चालान कटने पर क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका बिना हेलमेट का चालान गलत तरीके से जारी हुआ है, तो सबसे पहले अपने ई-चालान की जानकारी चेक करें और उसमें दर्ज फोटो और मौजूदा साक्ष्य को जांचें. साथ ही अपने चालान की डिटेल और फोटो को ध्यान से चेक करें. अगर फोटो में गाड़ी चल नहीं रहा है बल्कि खड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

गलत ई-चालान की शिकायत कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि आपके गाड़ी का गलत चालान जारी हुआ है, तो आधिकारिक Parivahan e-Challan पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में आपको शिकायत के दौरान चालान से जुड़ी सही जानकारी और मौजूदा सबूत देनी पड़ सकती है. खासकर चालान नंबर, गाड़ी की जानकारी और मौजूदा फोटो या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है इसलिए इन्हें अपने पास संभालकर रखें.

हालांकि, मामले की जांच संबंधित विभाग शिकायत और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य के बाद आधार पर करता है. ध्यान रखें कि सिर्फ इस आधार पर कि फोटो में गाड़ी खड़ा है, यह हर मामले में अपने-आप चालान रद्द होने की गारंटी नहीं है.

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