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जयपुर से दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें हुईं रद्द, रेलवे ने दिया तकनीकी खराबी का हवाला
दिल्ली में होने जा रहे 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के चलते देश के कई प्रमुख रेलवे मार्ग बाधित हो रहे हैं. इसी कड़ी में अब जयपुर से आने वाली 25 ट्रेनें भी रद्दी कर दी गई हैं. फिलहाल रेलवे ने हवाला दिया है कि ऐसा तकनीकी खराबी के कारण किया गया है.
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