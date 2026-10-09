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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCJP प्रदर्शन: क्या दिल्ली आने वाली उड़ानों के लिए बदला नियम? एयरपोर्ट ने क्या कहा

CJP प्रदर्शन: क्या दिल्ली आने वाली उड़ानों के लिए बदला नियम? एयरपोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते रेल-मेट्रो सवाएं बाधित हैं. इसी बीच ऐसी खबरें आईं कि दिल्ली एयरपोर्ट ने भी अपने यात्रा नियमों में बदलाव किया है. अब खुद एयरपोर्ट की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली के जंतर- मंतर पर एक बार फिर से CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है. जिसके चलते इस दिन दिल्ली के कई रास्ते बाधित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसी बीच खबरें ऐसी भी आईं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इस प्रदर्शन के चलते कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. अब दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने खुद इस पर जवाब दिया है और बताया है कि नियमोंमें बदलाव हुआ भी है या नहीं.

दिल्ली एयरपोर्ट ने ऐसे किसी भी दावे को गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली आने वाली सभी उड़ानों की एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी 48 घंटे पहले देना होगी. एयरपोर्ट प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.

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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली आने वाली सभी उड़ानों की एयरलाइंस को यात्रियों की पूरी जानकारी विमान के पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले देना होगी. पोस्ट में साफ लिखा था कि ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते किया जा रहा है.

जैसे ही ये पोस्ट दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन तक पहुंची है, उन्होंने इस दावे की सच्चाई को पूरी तरह नकार दिया और साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट पर सभी काम सामान्य रूप से चल रहे हैं.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कहा?
इस सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के X अकाउंट के जरिए जवाब दिया गया है. इस पोस्ट में एयरपोर्ट प्रशासन ने लिखा, 'दिल्ली एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य है. हम सभी से पुरजोर अपील करते हैं कि वो बिना पुष्टि वाली जानकारी और बेबुनियाद अफवाहें शेयर या प्रसारित न करें. कामकाज या किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक चैनलों का ही सहारा लें.'

यात्रियों के लिए राहत
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर से यात्री भी परेशान हो गए थे. हालांकि फिलहाल यात्रियों को इस कथित नियम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली एयरपोर्ट ने उड़ानों का संचालन सामान्य बताया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों पर भरोसा करने से पहले उनकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें.

ये भी पढ़ें: लखनऊ से दिल्ली आने वाले ध्यान दें: CJP प्रोटेस्ट के चलते रद्द हुईं ये ट्रेनें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 09 Oct 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport CJP Protest
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