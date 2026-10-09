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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF नियमों में बड़ा बदलाव, 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर भरना होगा फॉर्म 121

EPF नियमों में बड़ा बदलाव, 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर भरना होगा फॉर्म 121

वित्त वर्ष 2026-27 से पात्र कर्मचारियों को पीएफ निकासी पर TDS छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 भरना होगा, लेकिन निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Oct 2026 06:56 PM (IST)
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अगर आप नौकरी बदलने या किसी आर्थिक जरूरत के कारण पांच साल की नौकरी पूरी होने के बाद अपना प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे जुड़े नए टैक्स नियमों को समझना बेहद जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकाली जाने वाली रकम पर कुछ परिस्थितियों में TDS यानी स्रोत पर टैक्स कटौती हो सकती है. ऐसे में टैक्स कटौती से छूट पाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में भी कुछ बदलाव किया गया है. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 से पात्र कर्मचारियों को PF निकासी पर TDS से छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 15G और 15H के बजाय फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा. हालांकि, यह फॉर्म हर किसी कर्मचारी के लिए नहीं है और इसे जमा करने से PF की पूरी रकम अपने आप टैक्स-फ्री नहीं हो जाती है. 

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PF निकालने पर कब कटता है TDS?

अगर आप पांच साल की नौकरी पूरी करने से पहले ही अपना PF निकालना चाहते हैं, तो लागू नियम के तहत आपके निकाले गए रकम पर TDS लग सकता है. आमतौर पर इसके लिए निकासी की रकम और कर्मचारी की पात्रता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है.

हालांकि, 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी पर लागू नियमों के तहत वैध PAN देने की स्थिति में 10% TDS काटा जा सकता है. वहीं PF खाते को दूसरे खाते में ट्रांसफर करने या नियमों में बताई गई कुछ खास परिस्थितियों में राहत मिल सकती है.

क्या है फॉर्म 121 और किसे भरना होगा?

फॉर्म 121 एक तरह की स्व-घोषणा पत्र है, जिसके जरिए पात्र व्यक्ति यह बताता है कि संबंधित टैक्स वर्ष के लिए उनकी अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य है. इसके तहत TDS कटौती से राहत पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. 

  • आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य होनी चाहिए.
  • आपको फॉर्म 121 जमा करने की पात्रता पूरी करनी होगी.
  • PF निकासी की रकम और सेवा अवधि से जुड़े नियमों की जांच करनी पड़ेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 09 Oct 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
EPF Withdrawal Rules PF Withdrawal Tax Form 121
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