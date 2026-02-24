हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर

चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर

अगर सफर के दौरान कोई टीटीई धक्का-मुक्की, गलत भाषा या सीट से हटाने जैसी हरकत करता है, तो सबसे पहले उसका नाम और बैच नंबर नोट कर लें. यह जानकारी उनकी यूनिफॉर्म पर लिखी होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Feb 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Railway Helpline RPF Helpline TTE Misbehavior Complaint Train Complaint Number
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर
चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर
यूटिलिटी
होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह
होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह
यूटिलिटी
IDFC First Bank Fraud Case: कहीं आपका पैसा भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे बैंककर्मी, जानें कैसे पकड़ सकते हैं गड़बड़ी?
कहीं आपका पैसा भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे बैंककर्मी, जानें कैसे पकड़ सकते हैं गड़बड़ी?
यूटिलिटी
अप्रैल से पहले ही EPFO ने दे दी ये खुशखबरी, लौट आई तगड़ी पेंशन वाली ये सुविधा
अप्रैल से पहले ही EPFO ने दे दी ये खुशखबरी, लौट आई तगड़ी पेंशन वाली ये सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget