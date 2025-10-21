हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकहां-कहां फंसा पड़ा है आपके बाप-दादा का पैसा, जान लें कैसे इसका लगाएं पता?

कहां-कहां फंसा पड़ा है आपके बाप-दादा का पैसा, जान लें कैसे इसका लगाएं पता?

Father-Grandfather's Stucked Money: कई लोगों के बाप-दादा का पैसा बैंक, डाकघर, बीमा या शेयरों में पड़ा रह जाता है. सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से अब इन छिपे पैसों का पता लगाना आसान हो गया है. जान लें तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Oct 2025 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Father-Grandfather's Stucked Money:  कुछ लोगों के बाप-दादा काफी अमीर होते हैं. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वह चीजें याद नहीं रहतीं कि कहां-कहां पैसा लगाया था. बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा या किसी कंपनी में किया गया निवेश धीरे-धीरे भुला दिया जाता है और सालों बाद परिवार को पता चलता है कि कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है. कई बार तो अकाउंट धारक के गुजर जाने के बाद उसके वारिसों को इसकी जानकारी ही नहीं मिलती. 

अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि कहीं आपके बाप-दादा का पैसा तो अटका नहीं है. तो इसका पता लगाना अब आसान है. कुछ ऑनलाइन वेबसाइट और सरकारी पोर्टल्स के जरिए आप यह जान सकते हैं कि पैसा कहां पड़ा है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप पता लगा सकते हैं कहां पड़ा है उनका पैसा और कैसे वह वापस पाया जा सकता है.

बैंक या बीमा में फंसे पैसों का पता कैसे लगाएं?

अगर आपके पिता या दादाजी का पैसा किसी पुराने बैंक अकाउंट या बीमा पॉलिसी में पैसा पड़ा है. तो उसे खोजने के लिए रिजर्व बैंक ने UDGAM पोर्टल शुरू किया है. इस पर जाकर आप अकाउंट धारक का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर डालकर देख सकते हैं कि कोई अनक्लेम्ड अमाउंट तो नहीं है. 

इसी तरह एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर भी अनक्लेम्ड अमाउंट का सेक्शन होता है. जहां पॉलिसी नंबर डालकर जानकारी मिल जाती है. अगर रिकॉर्ड मैच करता है. तो संबंधित बैंक या कंपनी में जाकर KYC और डाॅक्यूमेंट दिखाकर पैसा क्लेम किया जा सकता है.

शेयर, म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट भी चेक करें

कई लोग शेयर, डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से जुड़ी रकम को क्लेम नहीं करते. सेबी ने इसके लिए IEPF (इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) पोर्टल बनाया है. जहां नाम या पैन से सर्च करके पता लगाया जा सकता है कि कोई पुराना निवेश पड़ा तो नहीं है. 

अगर हां तो उसे ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेज़ देकर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस में पड़े डिपॉज़िट की जानकारी आपको संबंधित शाखा या फिर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से मिल सकती है. इसलिए अगर आपको लगता है कोई पैसा कहीं पड़ा है तो पता जरूर लगाए. 

Published at : 21 Oct 2025 03:59 PM (IST)
