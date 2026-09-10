Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकाले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें

काले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें

अगर आप सोलर पैनल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अलग-अलग रंग के सोलर पैनल मिलेंगे. आमतौर पर काले और नीले रंग के सोलर पैनल मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में रंग के अलावा काम करने की क्षमता का भी फर्क होता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Sep 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • काले पैनल महंगे होते हैं, चुनाव बजट और जगह पर निर्भर।

सोलर पैनल से जुड़ी कई सारी बातों के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. कई लोग केवल इस बारे में जानते हैं कि सोलर पैनल कितने किलोवाट के होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि सोलर पैनल केवल नीले रंग के ही होते हैं, लेकिन असल में सोलर पैनल नीले और काले रंग के भी होते हैं और इनमें केवल रंग का ही फर्क नहीं होता, बल्कि कई सारी चीजों का अंतर होता है. अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो इन दोनों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है.

जानें नीले सोलर पैनल के बारे में

सबसे पहले बात करते हैं नीले सोलर पैनल की तो नीले सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन तकनीक से बनते हैं और इसमें सिलिकॉन के कई क्रिस्टल को मिलाकर पैनल बनाया जाता है, जिसके कारण यह नीले रंग के दिखाई देते हैं. 

काले सोलर पैनल के बारे में जानें

अगर बात करें काले सोलर पैनल की तो यह मोनोक्रिस्टलाइन तकनीक से बनते हैं. इसमें एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, यही कारण है कि ये काले दिखाई देते हैं. 

PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस

ज्यादा बिजली जनरेट कौन करता है?

अगर बात करें कि ज्यादा बिजली कौन बनाता है तो दोनों ही पैनल बिजली बनाते हैं, लेकिन दोनों की बिजली पैदा करने की क्षमता अलग जरूर होती है. काले यानी मोनाक्रिस्टलाइन पैनल की क्षमता करीब 18 से 22 प्रतिशत तक होती है. इसकी सबसे खास बात तो यह है कि ये कम धूप या बादल होने पर भी अच्छा-खासा प्रर्दशन कर सकते हैं. साथ ही इनके लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है.

नीले रंग के यानी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के काम करने की क्षमता लगभग 15 से 17 प्रतिशत तक होती है और इन्हें बिजली बनाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है.

महंगा कौन-सा होता है?

दोनों की कीमत की तुलना करें तो काले रंग वाले पैनल महंगे होते है और नीले रंग वाले पैनल काले रंग वाले पैनलों की तुलना में सस्ते होते हैं. अगर आपको सोलर पैनल खरीदना है तो केवल रंग देखकर न खरीदें, बल्कि ये भी देखें कि इन दोनों के काम करने में क्या फर्क है और कौन-सा पैनल लंबे समय तक काम कर सकता है और सबसे जरूरी बात आपके घर की छत पर कितनी जगह है और आपका बजट कितना है ये चीजें भी देखनी काफी जरूरी है, उसके बाद ही तय करें की आपको काले या नीले सोलर पैनल लगवाने हैं. 

लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
राशन कार्ड वालों को फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर? सामने आया पीएम मोदी का वीडियो
राशन कार्ड वालों को फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर? सामने आया पीएम मोदी का वीडियो
यूटिलिटी
PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस
PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस
यूटिलिटी
लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में हुई लूट तो रेलवे ही भरेगा हर्जाना, 22 साल बाद केस जीते बाप-बेटी
चलती ट्रेन में हुई लूट तो रेलवे ही भरेगा हर्जाना, 22 साल बाद केस जीते बाप-बेटी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget