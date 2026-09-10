काले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom काले पैनल महंगे होते हैं, चुनाव बजट और जगह पर निर्भर।

सोलर पैनल से जुड़ी कई सारी बातों के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. कई लोग केवल इस बारे में जानते हैं कि सोलर पैनल कितने किलोवाट के होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि सोलर पैनल केवल नीले रंग के ही होते हैं, लेकिन असल में सोलर पैनल नीले और काले रंग के भी होते हैं और इनमें केवल रंग का ही फर्क नहीं होता, बल्कि कई सारी चीजों का अंतर होता है. अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो इन दोनों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है.

जानें नीले सोलर पैनल के बारे में

सबसे पहले बात करते हैं नीले सोलर पैनल की तो नीले सोलर पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन तकनीक से बनते हैं और इसमें सिलिकॉन के कई क्रिस्टल को मिलाकर पैनल बनाया जाता है, जिसके कारण यह नीले रंग के दिखाई देते हैं.

काले सोलर पैनल के बारे में जानें

अगर बात करें काले सोलर पैनल की तो यह मोनोक्रिस्टलाइन तकनीक से बनते हैं. इसमें एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, यही कारण है कि ये काले दिखाई देते हैं.

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ज्यादा बिजली जनरेट कौन करता है?

अगर बात करें कि ज्यादा बिजली कौन बनाता है तो दोनों ही पैनल बिजली बनाते हैं, लेकिन दोनों की बिजली पैदा करने की क्षमता अलग जरूर होती है. काले यानी मोनाक्रिस्टलाइन पैनल की क्षमता करीब 18 से 22 प्रतिशत तक होती है. इसकी सबसे खास बात तो यह है कि ये कम धूप या बादल होने पर भी अच्छा-खासा प्रर्दशन कर सकते हैं. साथ ही इनके लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है.

नीले रंग के यानी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के काम करने की क्षमता लगभग 15 से 17 प्रतिशत तक होती है और इन्हें बिजली बनाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है.

महंगा कौन-सा होता है?

दोनों की कीमत की तुलना करें तो काले रंग वाले पैनल महंगे होते है और नीले रंग वाले पैनल काले रंग वाले पैनलों की तुलना में सस्ते होते हैं. अगर आपको सोलर पैनल खरीदना है तो केवल रंग देखकर न खरीदें, बल्कि ये भी देखें कि इन दोनों के काम करने में क्या फर्क है और कौन-सा पैनल लंबे समय तक काम कर सकता है और सबसे जरूरी बात आपके घर की छत पर कितनी जगह है और आपका बजट कितना है ये चीजें भी देखनी काफी जरूरी है, उसके बाद ही तय करें की आपको काले या नीले सोलर पैनल लगवाने हैं.

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