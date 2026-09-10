राशन कार्ड वालों को फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर? सामने आया पीएम मोदी का वीडियो

सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में कई अपडेट्स आती रहती हैं. इन दिनों भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है. जिसके तहत वो लोगों को मुफ्त में ट्रैक्टर बांटने जा रही है. इस योजना के बारे में जानने के बाद कई किसान और खेती से जुड़े लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. हालांकि अब सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई भी बताई गई है.

क्या वीडियो हो रहा वायरल?

दरअसल फेसबुक पर एक पेज के जरिए पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में पीएम बता रहे हैं कि वो किसी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में ट्रैक्टर बांटने वाले हैं. इस घोषणा की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्या वाकई में ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है? आइये जानें सच्चाई.

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क्या है खबर की सच्चाई?

सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई उजागर कर दी है. हाल ही में PIB के ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो के ऊपर साफतौर पर लिखा गया है FAKE. इसका मतलब है कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'फेसबुक हैंडल 'सरकारी योजना' द्वारा एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में ट्रैक्टर देने की घोषणा की है. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.'

सावधान और सतर्क रहें

इसके अलावा एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के दावों को देखकर ना फंसें. उन्होंने लिखा, 'कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें. केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in पर विजिट करें'.

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बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे वायरल होते रहते हैं. इन दावों की सच्चाई को उजागर करने का काम पूरी तरह से PIB फैक्ट चेक के ऊपर ही है. एजेंसी समय-समय पर ऐसे कई वायरल दावों की पोल खोलती रहती है. यदि आपको भी किसी ऐसे दावे पर संदेह हो तो आप इस एजेंसी से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. इतना ही नहीं एजेंसी के नंबर और मेल पर दावा भेजकर उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं.