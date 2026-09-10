Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन कार्ड वालों को फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर? सामने आया पीएम मोदी का वीडियो

राशन कार्ड वालों को फ्री में मिलेगा ट्रैक्टर? सामने आया पीएम मोदी का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी बता रहे हैं कि वो राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में ट्रैक्टर बांटने वाले हैं. क्या वाकई में ऐसी कोई घोषणा हुई है, आइये जानें सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर सरकार से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में कई अपडेट्स आती रहती हैं. इन दिनों भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है. जिसके तहत वो लोगों को मुफ्त में ट्रैक्टर बांटने जा रही है. इस योजना के बारे में जानने के बाद कई किसान और खेती से जुड़े लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. हालांकि अब सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई भी बताई गई है.

क्या वीडियो हो रहा वायरल?
दरअसल फेसबुक पर एक पेज के जरिए पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में पीएम बता रहे हैं कि वो किसी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में ट्रैक्टर बांटने वाले हैं. इस घोषणा की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्या वाकई में ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है? आइये जानें सच्चाई.

ये भी पढ़ें: PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस

क्या है खबर की सच्चाई?
सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई उजागर कर दी है. हाल ही में PIB के ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो के ऊपर साफतौर पर लिखा गया है FAKE. इसका मतलब है कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'फेसबुक हैंडल 'सरकारी योजना' द्वारा एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में ट्रैक्टर देने की घोषणा की है. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.'

सावधान और सतर्क रहें
इसके अलावा एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के दावों को देखकर ना फंसें. उन्होंने लिखा, 'कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें. केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी के लिए http://myscheme.gov.in पर विजिट करें'.

ये भी पढ़ें: लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे वायरल होते रहते हैं. इन दावों की सच्चाई को उजागर करने का काम पूरी तरह से PIB फैक्ट चेक के ऊपर ही है. एजेंसी समय-समय पर ऐसे कई वायरल दावों की पोल खोलती रहती है. यदि आपको भी किसी ऐसे दावे पर संदेह हो तो आप इस एजेंसी से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. इतना ही नहीं एजेंसी के नंबर और मेल पर दावा भेजकर उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 10 Sep 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
PM Modi PIB Fact Check
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
काले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें
काले और नीले सोलर पैनल में क्या अंतर? खरीदने से पहले जानें
यूटिलिटी
PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस
PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस
यूटिलिटी
लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
लोक अदालत का टोकन कैसे डाउनलोड करें? समझें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में हुई लूट तो रेलवे ही भरेगा हर्जाना, 22 साल बाद केस जीते बाप-बेटी
चलती ट्रेन में हुई लूट तो रेलवे ही भरेगा हर्जाना, 22 साल बाद केस जीते बाप-बेटी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
लद्दाख वार्ता पर तंज के लिए सोनम वांगचुक ने शेयर किया कॉमेडियन जसपाल भट्टी का Video
बिहार
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget