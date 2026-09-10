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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस

PF खाते से पैसे निकालने हैं? जान लें कितनी बार मिल सकता है एडवांस

EPFO ने PF एडवांस के नियम आसान किए हैं. अब शिक्षा, बीमारी, शादी और मकान जैसी जरूरतों के लिए निकासी की अलग पात्रता और सीमा तय है. EPFO ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Sep 2026 05:34 PM (IST)
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अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपका PF अकाउंट है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF एडवांस से जुड़े नियमों को पहले के मुकाबले ज्यादा आसान कर दिया है, ताकि सदस्यों को अचानक जरूरी खर्चों के लिए अपने PF का इस्तेमाल करने में परेशानी न हो. इस नए नियमों के तहत अब शिक्षा, बीमारी, शादी और मकान जैसी जरूरतों के लिए एडवांस निकाल सकते हैं. हालांकि, पैसा निकालने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि PF खाते से कब, कितना और कितनी बार एडवांस निकाला जा सकता है.

PF से एडवांस निकालने के लिए क्या है नियम?

EPFO ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए PF एडवांस से जुड़े नियमों की जानकारी शेयर की है. EPFO के पोस्ट के मुताबिक, EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद कर्मचारी को एडवांस निकालने की पात्रता मिलती है. 

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इसमें कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से खाते में जमा योगदान के साथ उस पर मिले ब्याज को मिलाकर कुल PF बैलेंस का अधिकतम 75% तक एडवांस निकाला जा सकता है. यानी अगर आपकी EPF सदस्यता को 12 महीने पूरे हो चुके हैं, तो तय शर्तों के तहत आप PF एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किन जरूरतों के लिए PF से निकाल सकते हैं पैसा?

  • बीमारी: आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए PF एडवांस ले सकते हैं. 
  • शिक्षा: खुद या परिवार के सदस्यों की शिक्षा के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं.
  • विवाह: अपने या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए एडवांस लिया जा सकता है.
  • घर से जुड़ी जरूरत: आप मकान या फ्लैट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने और घर के रेनोवेशन या सुधार के लिए  भी PF एडवांस ले सकते हैं. 
  • विशेष परिस्थितियां: EPFO या केंद्रीय न्यासी बोर्ड की ओर से निर्धारित खास परिस्थितियों में भी एडवांस निकाला जा सकता है. 

किस काम के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

  • बीमारी: खुद या परिवार के लिए कोई तय सीमा नहीं.
  • शिक्षा: सदस्यता अवधि में अधिकतम 10 बार.
  • विवाह: सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार.
  • मकान से जुड़ी जरूरतें: खरीद, निर्माण, लोन चुकाने या सुधार के लिए सदस्यता अवधि में अधिकतम 5 बार.
  • विशेष परिस्थितियां: एक फाइनेंनशियल ईयर में अधिकतम 2 बार.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
EPFO EPF Advance Rules
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