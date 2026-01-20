Vande Bharat Sleeper Train Full Schedule: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल, 22 जनवरी से हावड़ा-कामाख्या के बीच 6 दिन चलेगी ट्रेन
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रस्थान और आगमन का समय ऐसे तय किया गया है कि यात्री शाम को ट्रेन में बैठे और अगले दिन सुबह डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. इससे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के लोगों को राहत होगी.
रेल मंत्रालय ने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए अहम कदम उठाते हुए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का फैसला किया था. वहीं, 17 जनवरी को पीएम मोदी ने मालदा से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. अब रेलवे मिनिस्ट्री ने आधिकारिक रूप से इस नई ट्रेन का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है. आइए जानते हैं कि आधिकारिक रूप से यह ट्रेन कब से चलेगी और किन-किन स्टेशन पर इसके स्टॉपेज होंगे?
हफ्ते में कितने दिन चलेगी वंदे भारत स्लीपर?
27575/27576 हावड़ा–कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी. कामाख्या से रवाना होने वाली ट्रेन हफ्ते में बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी, जबकि हावड़ा से रवाना होने वाली ट्रेन हफ्ते में गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी.
क्या होगा इस ट्रेन का टाइम टेबल?
अब आपको बताते हैं कि इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या होगा. इस ट्रेन के प्रस्थान और आगमन का समय ऐसे तय किया गया है कि यात्री शाम को ट्रेन में बैठे और अगले दिन सुबह में ही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. हावड़ा से कामाख्या को जाने वाली ट्रेन शाम 6:20 बजे और अगले दिन सुबह 8:15 बजे कामाख्या स्टेशन पहुंच जाएगी. वहीं, कामाख्या से हावड़ा की ओर रवाना होने वाली ट्रेन शाम 6:15 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएगी.
27575 हावड़ा–कामाख्या वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (प्रस्तावित टाइम टेबल)
|स्टॉपेज
|आने का वक्त
|चलने का वक्त
|हावड़ा
|18:20 बजे
|-
|बंडेल जंक्शन
|18:56 बजे
|18:58 बजे
|नवद्वीप धाम
|19:36 बजे
|19:38 बजे
|कटवा जंक्शन
|20:03 बजे
|20:05 बजे
|आजिमगंज
|20:50 बजे
|20:55 बजे
|न्यू फरक्का जंक्शन
|21:48 बजे
|21:50 बजे
|मालदा टाउन
|22:50 बजे
|23:00 बजे
|न्यू जलपाईगुड़ी
|01:40 बजे
|01:50 बजे
|न्यू कूचबिहार
|03:30 बजे
|03:32 बजे
|न्यू अलीपुरद्वार
|03:48 बजे
|03:50 बजे
|न्यू बोंगाईगांव
|05:20 बजे
|05:22 बजे
|रंगिया
|06:50 बजे
|06:52 बजे
|कामाख्या
|08:15 बजे
|-
27576 कामाख्या–हावड़ा वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (प्रस्तावित टाइम टेबल)
|स्टॉपेज
|आने का वक्त
|चलने का वक्त
|कामाख्या
|18:15 बजे
|-
|रंगिया
|18:48 बजे
|18:50 बजे
|न्यू बोंगाईगांव
|20:08 बजे
|20:10 बजे
|न्यू अलीपुरद्वार
|21:23 बजे
|21:25 बजे
|न्यू कूचबिहार
|21:40 बजे
|21:42 बजे
|जलपाईगुड़ी रोड
|22:55 बजे
|22:57 बजे
|न्यू जलपाईगुड़ी
|23:30 बजे
|23:40 बजे
|मालदा टाउन
|03:25 बजे
|03:35 बजे
|नवद्वीप धाम
|06:13 बजे
|06:15 बजे
|बंडेल जंक्शन
|06:58 बजे
|07:00 बजे
|हावड़ा आगमन
|08:20 बजे
इन स्टेशनों पर होंगे स्टॉपेज
रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह ट्रेन रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूचबिहार, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, अलुआबाड़ी रोड, मालदा टाउन, न्यू फरक्का जंक्शन, आजिमगंज, कटवा जंक्शन, नवद्वीप धाम और बंडेल जंक्शन पर रुकेगी. इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल और असम के यात्रियों और खासकर व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को नई गति मिलने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट कैंसिल करने से पहले जान लें नियम, वरना नहीं मिलेगा पूरा रिफंड
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL