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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजून में बदल गए UPI के ये नियम, इस 1 गलती करने से अटक सकता है पैसा

जून में बदल गए UPI के ये नियम, इस 1 गलती करने से अटक सकता है पैसा

UPI New Update: जून 2026 से UPI के कई नए नियम लागू हो गए हैं. जानिए क्या बदला है, कौन-सी गलती से आपका पेमेंट फंस सकता है और कैसे आप सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 14 Jun 2026 08:10 PM (IST)
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UPI New Update: डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल आज हर कोई करता है, लेकिन जून 2026 की शुरुआत के साथ UPI से जुड़े कुछ अहम नियम बदल गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपके रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ सकता है. नए नियमों का मकसद सुरक्षा बढ़ाना और फ्रॉड को रोकना बताया जा रहा है.

क्या बदला है UPI सिस्टम में?

नए अपडेट के मुताबिक UPI ट्रांजैक्शन अब पहले से ज्यादा सिक्योर बनाए गए हैं. कुछ बैंकों और ऐप्स में अतिरिक्त वेरिफिकेशन सिस्टम जोड़ा जा रहा है, जिससे पेमेंट करने से पहले एक और सुरक्षा चेक हो सकता है. इसका मतलब है कि सिर्फ UPI PIN ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन भी जरूरी हो सकता है. इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि PAN से जुड़ी जानकारी और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर निगरानी और सख्त की गई है, ताकि संदिग्ध लेन-देन को रोका जा सके.

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कौन-सी छोटी गलती से अटक सकता है पेमेंट?

नए नियमों के बाद सबसे आम गलती जो लोग करते हैं, वह है गलत या पुरानी जानकारी का इस्तेमाल. अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है या UPI ऐप में KYC अपडेट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है. इसके अलावा अगर आप बार-बार गलत PIN डालते हैं या पेमेंट के दौरान वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते, तो आपका UPI अस्थायी रूप से ब्लॉक भी हो सकता है. इसलिए हर ट्रांजैक्शन से पहले डिटेल्स सही रखना जरूरी हो गया है.

क्यों किए गए ये बदलाव?

डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि UPI अब साइबर फ्रॉड का एक बड़ा जरिया बन चुका है. इसी को देखते हुए RBI और संबंधित संस्थाएं UPI सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बनाने पर काम कर रही हैं.

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यूजर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

अगर आप UPI यूजर हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है-

1. हमेशा अपना UPI ऐप अपडेट रखें
2. बैंक से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव रखें
3. किसी भी अनजान लिंक या QR कोड से पेमेंट न करें
4. बार-बार गलत PIN डालने से बचें
5. KYC और वेरिफिकेशन समय-समय पर अपडेट करें

UPI के नए नियमों का मकसद यूजर्स को परेशान करना नहीं, बल्कि उनके पैसों को सुरक्षित रखना है. अगर आप थोड़ी सावधानी रखते हैं और सही जानकारी अपडेट रखते हैं, तो डिजिटल पेमेंट पहले की तरह आसान और तेज बना रहेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jun 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Digital Payment Utility News UPI Update
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