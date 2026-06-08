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Train Cancelled News: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. छत्तीसगढ़ में ट्रेन से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें रेलवे ने 10 से 12 जून के बीच कई मेमू और डेमू ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. इस फैसले के चलते अब रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों रद्द की गईं ट्रेनें?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर अधोसंरचना विकास से जुड़ा काम किया जाएगा. यहां मालगोदाम लाइन को जोड़ने के लिए विशेष ब्लॉक लिया जाएगा. इसी के तहत प्री-नॉन इंटरलॉकिंग से जुड़े तकनीकी कार्य किए जाएंगे. रेलवे का कहना है कि इस तरह के काम के दौरान ट्रेनों का सुरक्षित संचालन करना संभव नहीं होता, इसलिए कुछ ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है.

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किन रूटों की ट्रेनें रहेंगी प्रभावित?

रेलवे के जारी जानकारी के मुताबिक, 10 से 12 जून के बीच निम्न रूटों पर चलने वाली मेमू और डेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी जैसे...

रायपुर – डोंगरगढ़

डोंगरगढ़ – रायपुर

डोंगरगढ़ – गोंदिया

गोंदिया – डोंगरगढ़

इतवारी – गोंदिया

गोंदिया – इतवारी

इतवारी – बालाघाट

बालाघाट – इतवारी

अगर आप भी इन रूटों पर रोजाना सफर करते हैं तो अब आपको किसी अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

कुछ ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव

रेलवे ने कुछ पैसेंजर ट्रेनों के रूट और संचालन में भी चैंज किया है. रेलवे के मुताबिक, रायपुर-डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेन 10 और 11 जून को सिर्फ दुर्ग स्टेशन तक ही चलेगी. वहीं डोंगरगढ़ से बिलासपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन दुर्ग स्टेशन से शुरू होगी. इस बदलाव के चलते डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच कुछ टाइम के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी.

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रेलवे ने यात्रियों से की अपील

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है. बिना किसी जानकारी के स्टेशन पहुंचना आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए स्टेशन जाने से पहले ही ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में पता कर लें. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कार्य होने के बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह हो जाएगा.