Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UDID कार्ड दिव्यांगजनों को रेलवे किराए में छूट दिलाता है।

Indian Railways New rules for Disabled People: भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को ओर आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है. नए नियमों के तहत अब जिन लोगों के पास वैलिड UDID कार्ड है, वे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए खास कोचों में सफर कर सकते हैं. यह कदम खास उन यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है, जिन्हें यात्रा के दौरान ज्यादा सहूलियत की जरूरत होती है.

रेलवे के मुताबिक, इन कोचों में सफर करने के लिए UDID कार्ड या रेलवे के जारी रियायत का लाभ लेने वाले यात्रियों के पास वैलिड टिकट होना जरूरी है. खास बात तो यह है कि इन कोचों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिव्यांग यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और वे आराम से सफर कर सकें. रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इन सुविधाओं का लाभ केवल पात्र यात्रियों को ही मिलेगा.

कौन कर सकता है सफर?

जिनके पास UDID कार्ड हो वे इन कोचों में सफर कर सकते है.

साथ ही जिन यात्रियों को रेलवे से किराए में छूट मिलती है वे भी पात्र हैं.

ध्यान रहें कि सफर के लिए वैलिड टिकट होना जरूरी है.

खास कोच की सुविधा (SLRD / LSLRD)

ये कोच खास तौर पर दिव्यांग यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो.

SLRD (सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन विद कम्पार्टमेंट फॉर दिव्यांगजन) इसमें सामान रखने की जगह के साथ दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग कम्पार्टमेंट होता है.

LSLRD कोच में भी यात्रियों को इसी तरह की विशेष सुविधाएं दी जाती है.

इस कोच में सीटिंग और स्पेस इस तरह डिजाइन किए जाते हैं, ताकि सफर यात्रियों के लिए काफी आसान रहें.

अनाधिकृत यात्रियों पर होगी कार्रवाई

अगर कोई बिना अधिकार के इन कोचों में सफर करता है तो उस पर कार्रवाई होगी.

उन्हें Railway Act 1989 के तहत जुर्माना और अन्य सजा हो सकती है.

यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि केवल जरूरतमंद लोगों को ही ये सुविधा मिले.

दिव्यांगजन कार्ड क्या है?

यह रेलवे के जारी किया गया एक जरूरी कार्ड है, जिसे (EPICS) कहा जाता है.

इससे दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट मिलती है.

यह वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बनता है.

लेकिन कई मामलों में UDID कार्ड भी मान्य होता है.

कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया क्या है?