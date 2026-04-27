कंपनी ने TDS काटकर नहीं किया जमा? जानिए आपके पास क्या हैं अधिकार, कैसे मिलेगा टैक्स क्रेडिट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom TDS राशि फॉर्म 26AS से मेल न खाने पर टैक्स नोटिस आता है।

कंपनी द्वारा TDS जमा न करने पर कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।

कर्मचारी TDS कटने पर नियोक्ता से संपर्क कर जानकारी अपडेट कराएं।

फॉर्म 16, 26AS, AIS को क्रॉस-चेक करके TDS मिसमैच ठीक करें।

TDS Mismatch Tax Notice: कई करदाताओं को टैक्स नोटिस तब मिलता है जब उनकी सैलरी स्लिप में TDS तो कटा हुआ दिखता हैं, लेकिन वह सरकार के खाते में जमा नहीं होती हैं. ऐसे में Form 26AS में डिटेल्स मेल नहीं खाती है. टैक्स विभाग इसे गड़बड़ी मानकर नोटिस भेज देता हैं. आम तौर पर ऐसा तब होता है, जब कंपनी कटे हुए टैक्स को समय पर जमा नहीं करती.

इस तरह के मामलों में कर्मचारी की गलती नहीं होती, फिर भी उन्हें जबाव देना पड़ता हैं. इसलिए जरूरी है कि इस तरह की नोटिस मिलने पर जरूरी दस्तावेज और सही तरीके से इसका जबाव दिया जाए. ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

TDS गड़बड़ी पर कर्मचारियों को राहत

Income Tax Appellate Tribunal (कोलकाता बेंच) ने साफ कहा है कि अगर कंपनी TDS जमा नहीं करती, तो इसका बोझ कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता.

ट्रिब्यूनल के मुताबिक, सैलरी से TDS कटते ही उसे कर्मचारी की तरफ से जमा टैक्स माना जाएगा, चाहे कंपनी बाद में उसे सरकार को जमा करें या नहीं.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह की वसूली की जिम्मेदारी कंपनी की होगी. कर्मचारी की जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी. यानी ऐसी स्थिति में कर्मचारियों से दोबारा टैक्स नहीं लिया जा सकता.

TDS न दिखे तो क्या करें?

अगर सैलरी से TDS कट रहा है लेकिन Form 26AS या AIS में नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. जैसे सैलरी स्लिप, Form 16, बैंक स्टेटमेंट और नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड.



इसके बाद अपने नियोक्ता से बात करें और उनसे कहें कि TDS सही तरीके से जमा करें या डेटा अपडेट करें. जिससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी ठीक हो सके.



अगर फिर भी टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अपने दस्तावेजों के साथ जवाब दें और Income Tax Act की धारा 205 और CBDT के नियमों का जिक्र करें. ताकि आपकी बात मजबूत तरीके से रखी जा सके.

TDS मिसमैच को ऐसे करें चेक

सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप में दिख रहे TDS को Form 26AS से मिलाएं. इसके बाद AIS और TIS की भी जांच करें, ताकि यह साफ हो सके कि कहीं TDS अपडेट हुआ है कि नहीं?

आखिर में Form 16 के साथ सभी डिटेल्स को क्रॉस-चेक करें. इससे यह समझने में आसानी होगी कि TDS सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाया गया है या वाकई सरकार के पास जमा भी हुआ है.

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