AC की कूलिंग हो गई है गायब? गैस तो नहीं हो रही लीक, इन 5 आसान ट्रिक्स से खुद चेक करें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम कूलिंग संग बिजली बिल बढ़ना गैस कम होने का संकेत।

How to Check AC Gas Level at Home: अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने वाला है और गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में AC के बिना रहना काफी मुश्किल हो जाता है. कई बार AC चलाने के बाद भी ठंडक महसूस नहीं होती है. ऐसे में अक्सर लोग मैकेनिक को बुला लेते हैं और कई बार बिना सही जांच के गैस रिफिल के नाम पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन सही जानकारी हो तो आप घर पर खुद ही पता कर सकते हैं कि गैस लीक हो गई है या नहीं.

1. कूलिंग पर ध्यान दें

सबसे पहले आपको कूलिंग पर ध्यान देना चाहिए. अगर AC काफी देर चलाने के बाद भी ठंडा नहीं कर रहा है तो यह गैस कम होने की वजह से हो सकता है. लेकिन वहीं कभी-कभी फिल्टर गंदा होने या फिर थर्मोस्टैट खराब होने से भी हो सकता है, इसलिए आगे जांच जरूरी है.

2. पाइप चेक करें

उसके बाद AC के इनडोर और आउटडोर यूनिट से जुड़े मोटे पाइप को ध्यान से देखें. अगर इस पर बर्फ जम रही है तो यह गैस कम होने या फिर लीकेज होने का संकेत हो सकता है. अगर गैर कम होगी तो प्रेशर गिरेगा, जिससे पाइप पर नमी जमकर बर्फ बन जाती है.

3. आवाज पर ध्यान दें

इन सबसे अलावा भी आप आवाज से भी पता कर सकते हैं. अगर AC चलाते समय बबलिंग जैसी आवाज आती है या फिर कंप्रेसर बार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है तो यह भी गैस कम होने के कारण हो सकता है. इसे नजरअंदाज न करें.

4. थर्मामीटर से जांच करें

अगर इन सबके बाद भी आपको समझ न आए तो आप एक डिजिटल थर्मामीटर लेकर AC के सामने रखें. अगर 10-15 मिनट बाद भी हवा का तापमान 16–18°C के आसपास नहीं पहुंचता तो हो सकता है कि AC में गैस कम हो.

5. बिजली बिल और कूलिंग टाइम पर दें ध्यान

अगर आपका AC पहले से कम ठंडा कर रहा है और साथ ही बिजली का बिल अचाकर काफी ज्यादा आने लगा है तो यह भी गैस कम होने का संकेत हो सकता है. गैस कम होने पर AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है.