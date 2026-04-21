New Rule for Foreign Travel: अगर आप भी विदेश यात्रा करते है तो जान लें कुछ जरूरी बातें. विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है. इस नियम के तहत जिन भी लोगों के पास PAN यानी (Permanent Account Number) नहीं है या फिर जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, उन्हें अब विदेश जाने से पहले फॉर्म 157 भरना अनिवार्य होगा. ये नया फॉर्म पुराने फॉर्म 156 की जगह लेगा.

क्या है नया नियम?

अब जानिए आखिर सरकार का इसके पीछे का मकसद क्या है. सरकार ने यह व्यवस्था आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियम 2026 के तहत लागू की है. इसका साफ मकसद यह है कि अब उन लोगों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो टैक्स नहीं देते, लेकिन विदेश यात्रा करते हैं. इससे विदेश यात्राओं से जुड़े डेटा को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा और टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी.

जानिए फॉर्म 157 क्या है?

आयकर विभाग के मुताबिक, फॉर्म 157 एक तरह का सर्टिफिकेट है, जिसे भारत में रहने वाले उन लोगों को जमा करना होगा, जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और जिनके पास पैन नहीं है. पहले की बात करें तो पहले फॉर्म 156 जमा करना होता था, जिसमें पैन अनिवार्य था.

हर यात्रा के लिए अलग फॉर्म

बता दें कि यह फॉर्म इवेंट आधारित है यानी जितनी बार आप विदेश जाएंगे उतनी ही बार नया फॉर्म 157 भरना होगा. इससे सरकार को यह जानकारी मिलेगी कि कोई व्यक्ति कितनी बार विदेश यात्रा कर रहा है.

जानिए कैसे करें अप्लाई?

पहले फॉर्म 156 ऑनलाइन भरा जाता था, लेकिन फॉर्म 157 को ऑनलाइन जमा नहीं किया जा सकता है.

इसे संबधित क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास जाकर मैन्युअल तरीके से जमा करना होगा.

अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें बाद में सुधार भी कराया जा सकता है.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

फॉर्म भरने से पहले जान लें जरूरी दस्तावेज जैसे...

पासपोर्ट या इमरजेंसी सर्टिफिकेट

नाम, पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी

यात्रा का उद्देश्य क्या है

साथ ही विदेश में ठहरने की अनुमानित अवधि

आधार देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर देना बेहतर माना गया है. यह एक साधारण self-declaration फॉर्म है, जिसमें टैक्स भुगतान की जानकारी देना जरूरी नहीं है. यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास PAN नहीं है.

किन पर लागू नहीं होगा?