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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: गांव में सोलर पैनल लगाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें वजह

Solar Panel: गांव में सोलर पैनल लगाना क्यों है फायदे का सौदा? जानें वजह

क्या आप गांव में रहते हैं और बार-बार बिजली जाने की वजह से परेशान हैं तो आपके घर के लिए सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसे लगवाने के एक नहीं कई फायदे हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Aug 2026 07:44 PM (IST)
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  • ये बिजली कटौती, कम वोल्टेज से बचाते और खेती में सहायक हैं।

आज-कल गांव में भी बिजली की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. अब लोग अपने घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में बिजली से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है. ऐसे में अब कई लोग सोलर पैनल लगवाने की तरफ रुख कर रहे हैं, ताकि उनको बिजली की समस्या से छूटकारा मिले. खासकर गांव में घरों के अलावा खेती, सिंचाई और दूसरे कामों के लिए बिजली बेहद जरूरी है. गांव में सोलर पैनल लगवाने के कई फायदें हैं. 

जानिए क्या-क्या फायदे हैं?

1.बिजली बिल से मिलेगी राहत

घर में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी उपकरणों को सोलर पैनल की मदद से चलाया जा सकता है. आप अपने घर की बिजली की खपत के हिसाब से सोलर पैनल लगवा सकते हैं. 

2.सरकारी योजना का उठाए लाभ

हां, ये जरूर है कि सोलर सिस्टम लगवाने में शुरुआत में अच्छा-खासा खर्च हो सकता है, लेकिन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाओं के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. 

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3.बिजली जाने की टेंशन कम होगी

कई सारे ग्रामीण इलाकों में बिजली जाने की समस्या से लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन बैटरी वाले सोलर सिस्टम लगवाने के बाद आपको बिजली जाने की समस्या से राहत मिल सकती है.

4.घरों के अलावा खेती में भी आएगा काम

सोलर पैनल केवल घरों में ही नहीं, बल्कि खेती में भी सोलर पैनल किसानों के लिए सिंचाई का खर्च भी कम कर सकता है. 

5. लो वोल्टेज परेशानी से भी मिलेगी राहत

कई ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या रहती है तो वहीं कुछ इलाकों में कम वोल्टेज की वजह से भी पानी का पंप, फ्रिज, टीवी जैसी चीजें सही से नहीं चल पाती है और खराब हो जाती हैं. लेकिन सोलर सिस्टम लगवाने से आप घर के जरूरी बिजली से चलने वाले उपकरणों को चला सकते हैं और बिजली की समस्या से काफी हद तक राहत भी पा सकते हैं. इसलिए गांव में  सोलर पैनल लगवाना आज के समय में काफी जरूरी और फायदेमंद है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Village Solar Panel Utility News
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